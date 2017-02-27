Та ничего там не растет. У нас на МБ просто спекулянты на пустом рынке задрали курс, не в перывй и не в последний раз. Все надеются, что олени поведутся покупать задорого
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 гру, 2020 15:46
Та ничего там не растет. У нас на МБ просто спекулянты на пустом рынке задрали курс, не в перывй и не в последний раз. Все надеются, что олени поведутся покупать задорого
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Пон 21 гру, 2020 16:04
Потребительские кредиты станут еще недоступнее. Процентные ставки, вероятно, слегка снизятся, но доступ к продуктам получит меньшее количество заемщиков - банки вынуждены будут ужесточить параметры скоринговых моделей во избежание избыточного резервирования
Национальный банк Украины (НБУ) планирует повысить вес риска для необеспеченных потребительских кредитов до 125% с 1 июля 2021 года и до 150% с 1 января 20202 года
Додано: Пон 21 гру, 2020 16:06
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............21.12.2020..........22.12.2020
дата розрахунку..............18.12.2020...........21.12.2020
Євро.................................34,1018................34,1811...+0.23%
Долар США......................27,828...................28,0391...+0.76%
После полудня доллар прибавил еще почти 5 копеек.
Открылись на уровне закрытия пятницы со спредом 3 копейки. Даже не перекурив, сразу начали плавное снижение, столь же плавно сокращая спред. К 11 опустились на 4 копейки, спред сузился до 2 копеек. После этого развернулись, и начали устойчивый рост.
В мире доллар за выходные серьезно вырос, однако в начале нашей сессии наблюдалось временное снижение, которое сменилось новым этапом роста. Минимум на нашем графике всего на 15-20 минут позже, чем на графике индекса доллара.
Справочный курс встретили котировками 28.0000 - 28.0200, что на 2 копейки выше открытия.
После 12 рост продолжился. Во время традиционного обеденного затишья рост чуть замедлился, но не прекратился. Посреди обеда спред растянулся до 2.5 копеек. После обеда темпы роста восстановились. С 12 до 15-30 выросли на 17 копеек.
В мире доллар после 12 развернулся и начал снижение.
Официальный курс встретили котировками 28.1700 - 28.1950. За день выросли на 19 копеек или 0.7%. Доллар в мире за сегодня вырос на 0.52%, однако на пике его рост приближался к 0.9%.
Сведений об интервенциях НБУ не поступало, да и на графике характерных полок не видно. Думаю, что пассивность регулятора связана с синхронностью роста доллара у нас и в мире, грести против мировых течений тяжеловато.
Этот день в истории:
2019 - 23.2912 (-3) +474
2018 - 27.4339 (-14) +60
2017 - 27.8559 (-1)
2016 - 26.4294 (-5)
Додано: Пон 21 гру, 2020 16:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А почему грн падает ? , завтра же будет аукцион ОВГЗ наоборот должна укрепляться
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Пон 21 гру, 2020 16:20
Все решили, что должна укрепляться и подали заявки на покупку валюты, ожидая хорошую цену
Закон сохранения всего говорит, что если чего-то на рынке ожидают все, этого не случится. Не могут все быть в выигрыше.
Додано: Пон 21 гру, 2020 16:37
Вероятнее всего свежая гривна с предыдущего размещения на 50+ млрд грн уже пошла в массы, да и рефинансы всякие.
Я жду отчета от НБУ по монетарной базе, вангую там хороший такой жирный плюс будет, на уровне +35-40% за год.
Кстати, наличного доллара за год стало только на ~10% больше, кто бы что не говорил про раздутие безналичных балансов.
В предыдущие годы, наличный доллар ежегодно прирастал от 4 до 8%, компенсируя инфляцию и рост мирового ВВП и товарооборота. Я давно уже наблюдаю за этим показателем, он более важен, чем виртуальные циферки на компьютере ФРС. Их они могут парочкой кликов стерилизовать, а доллар пущенный в массы в виде бумажек - нет.
Додано: Пон 21 гру, 2020 16:48
Госстат уточняет величину падения ВВП в 3-м квартале - 3,5%, а не 3,6%, как оценивалось ранее.
Также есть данные по отраслям: добывающая промышленность упала на 0,8%, перерабатывающая - на 5,6%, сельское хозяйство - на 11,1%, транспорт - на 8,4% , образование - на 2,4%, остальные услуги - на 25,1%. Зато торговля выросла на 9,7%. Веселая у нас структура экономики Если бы не "велике будівництво", вытянувшее строительную отрасль на +8,2%, в реальном секторе осталась бы одна дырка от бублика...
Додано: Пон 21 гру, 2020 16:52
Ребятам типа витренко надо подороже слить, чтоб купить ОВГЗ?
Додано: Пон 21 гру, 2020 16:53
ребята типа ветренко покупают евробонды с доходностью >7%
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:00
Наступного року облікова ставка НБУ може зрости до 7,5%
Члени Комітету монетарної політики НБУ припустили, що для стримування інфляційного тиску з відновленням економіки регулятор підвищить облікову ставку на 0,5-1,5 в.п.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Так, щодо майбутньої політики Нацбанку у питаннях облікової ставки більшість членів Комітету монетарної політики припустили її підвищення. Це пов’язано з інфляційною динамікою в умовах пожвавлення економіки.
Регулятором може бути проведена більш жорстка монетарна політика для стримання інфляційного тиску. Йдеться про підвищення на близько 0,5-1,5 в.п.
Натомість деякі члени комітету припустили, що ділова активність залишатиметься на сталих рівнях до початку масової вакцинації. Так, інфляційний тиск буде більш слабким, а нижча ставка (до 5%) буде підтримкою для економіки.
Якщо ситуація з пандемією буде розвиватися за негативним сценарієм, НБУ має бути готовим до пом’якшення монетарної політики, зазначають учасники. Зазначається, що траєкторія облікової ставки відчутно залежатиме від реальних обсягів фіскальних стимулів у 2021 році.
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