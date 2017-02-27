RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7017701870197020>
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:46

  Xenon написав:посмотрите что на биржах сегодня творится

на фоне ожиданий нового коронокризиса из Британии, все валиться и все опять в доллар побежали, вот он и растет

Та ничего там не растет. У нас на МБ просто спекулянты на пустом рынке задрали курс, не в перывй и не в последний раз. Все надеются, что олени поведутся покупать задорого :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4576
З нами з: 13.06.15
Подякував: 195 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:04

Потребительские кредиты станут еще недоступнее. Процентные ставки, вероятно, слегка снизятся, но доступ к продуктам получит меньшее количество заемщиков - банки вынуждены будут ужесточить параметры скоринговых моделей во избежание избыточного резервирования

Национальный банк Украины (НБУ) планирует повысить вес риска для необеспеченных потребительских кредитов до 125% с 1 июля 2021 года и до 150% с 1 января 20202 года
https://interfax.com.ua/news/economic/711379.html
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8828
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1673 раз.
Подякували: 3771 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:06

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............21.12.2020..........22.12.2020
дата розрахунку..............18.12.2020...........21.12.2020
Євро.................................34,1018................34,1811...+0.23%
Долар США......................27,828...................28,0391...+0.76%
После полудня доллар прибавил еще почти 5 копеек.
Открылись на уровне закрытия пятницы со спредом 3 копейки. Даже не перекурив, сразу начали плавное снижение, столь же плавно сокращая спред. К 11 опустились на 4 копейки, спред сузился до 2 копеек. После этого развернулись, и начали устойчивый рост.
В мире доллар за выходные серьезно вырос, однако в начале нашей сессии наблюдалось временное снижение, которое сменилось новым этапом роста. Минимум на нашем графике всего на 15-20 минут позже, чем на графике индекса доллара.
Справочный курс встретили котировками 28.0000 - 28.0200, что на 2 копейки выше открытия.
После 12 рост продолжился. Во время традиционного обеденного затишья рост чуть замедлился, но не прекратился. Посреди обеда спред растянулся до 2.5 копеек. После обеда темпы роста восстановились. С 12 до 15-30 выросли на 17 копеек.
В мире доллар после 12 развернулся и начал снижение.
Официальный курс встретили котировками 28.1700 - 28.1950. За день выросли на 19 копеек или 0.7%. Доллар в мире за сегодня вырос на 0.52%, однако на пике его рост приближался к 0.9%.
Сведений об интервенциях НБУ не поступало, да и на графике характерных полок не видно. Думаю, что пассивность регулятора связана с синхронностью роста доллара у нас и в мире, грести против мировых течений тяжеловато.

Этот день в истории:
2019 - 23.2912 (-3) +474
2018 - 27.4339 (-14) +60

2017 - 27.8559 (-1)
2016 - 26.4294 (-5)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5470
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3477 раз.
Подякували: 9844 раз.
 
Профіль
26
11
27
2
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А почему грн падает ? , завтра же будет аукцион ОВГЗ наоборот должна укрепляться
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3144
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6241 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:20

  yama написав:А почему грн падает ? , завтра же будет аукцион ОВГЗ наоборот должна укрепляться

Все решили, что должна укрепляться и подали заявки на покупку валюты, ожидая хорошую цену :)
Закон сохранения всего говорит, что если чего-то на рынке ожидают все, этого не случится. Не могут все быть в выигрыше.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5470
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3477 раз.
Подякували: 9844 раз.
 
Профіль
26
11
27
2
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:37

  yama написав:А почему грн падает ? , завтра же будет аукцион ОВГЗ наоборот должна укрепляться

Вероятнее всего свежая гривна с предыдущего размещения на 50+ млрд грн уже пошла в массы, да и рефинансы всякие.

Я жду отчета от НБУ по монетарной базе, вангую там хороший такой жирный плюс будет, на уровне +35-40% за год.

Кстати, наличного доллара за год стало только на ~10% больше, кто бы что не говорил про раздутие безналичных балансов.
В предыдущие годы, наличный доллар ежегодно прирастал от 4 до 8%, компенсируя инфляцию и рост мирового ВВП и товарооборота. Я давно уже наблюдаю за этим показателем, он более важен, чем виртуальные циферки на компьютере ФРС. Их они могут парочкой кликов стерилизовать, а доллар пущенный в массы в виде бумажек - нет.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9376
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1184 раз.
Подякували: 1642 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:48

Госстат уточняет величину падения ВВП в 3-м квартале - 3,5%, а не 3,6%, как оценивалось ранее.

Зображення

Также есть данные по отраслям: добывающая промышленность упала на 0,8%, перерабатывающая - на 5,6%, сельское хозяйство - на 11,1%, транспорт - на 8,4% , образование - на 2,4%, остальные услуги - на 25,1%. Зато торговля выросла на 9,7%. Веселая у нас структура экономики :mrgreen: Если бы не "велике будівництво", вытянувшее строительную отрасль на +8,2%, в реальном секторе осталась бы одна дырка от бублика...

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/12/155.pdf
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8828
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1673 раз.
Подякували: 3771 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:52

  Сибарит написав:
  yama написав:А почему грн падает ? , завтра же будет аукцион ОВГЗ наоборот должна укрепляться

Все решили, что должна укрепляться и подали заявки на покупку валюты, ожидая хорошую цену :)
Закон сохранения всего говорит, что если чего-то на рынке ожидают все, этого не случится. Не могут все быть в выигрыше.

Ребятам типа витренко надо подороже слить, чтоб купить ОВГЗ?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21934
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2276 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:53

  hxbbgaf написав:
  Сибарит написав:
  yama написав:А почему грн падает ? , завтра же будет аукцион ОВГЗ наоборот должна укрепляться

Все решили, что должна укрепляться и подали заявки на покупку валюты, ожидая хорошую цену :)
Закон сохранения всего говорит, что если чего-то на рынке ожидают все, этого не случится. Не могут все быть в выигрыше.

Ребятам типа витренко надо подороже слить, чтоб купить ОВГЗ?

ребята типа ветренко покупают евробонды с доходностью >7%
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
Повідомлень: 47
З нами з: 01.12.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:00

Наступного року облікова ставка НБУ може зрости до 7,5%

Члени Комітету монетарної політики НБУ припустили, що для стримування інфляційного тиску з відновленням економіки регулятор підвищить облікову ставку на 0,5-1,5 в.п.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Так, щодо майбутньої політики Нацбанку у питаннях облікової ставки більшість членів Комітету монетарної політики припустили її підвищення. Це пов’язано з інфляційною динамікою в умовах пожвавлення економіки.

Регулятором може бути проведена більш жорстка монетарна політика для стримання інфляційного тиску. Йдеться про підвищення на близько 0,5-1,5 в.п.

Натомість деякі члени комітету припустили, що ділова активність залишатиметься на сталих рівнях до початку масової вакцинації. Так, інфляційний тиск буде більш слабким, а нижча ставка (до 5%) буде підтримкою для економіки.

Якщо ситуація з пандемією буде розвиватися за негативним сценарієм, НБУ має бути готовим до пом’якшення монетарної політики, зазначають учасники. Зазначається, що траєкторія облікової ставки відчутно залежатиме від реальних обсягів фіскальних стимулів у 2021 році.
jump
 
Повідомлень: 3457
З нами з: 18.08.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 766 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7017701870197020>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2099, 2100, 2101
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21009 2740026
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 гру, 2020 17:43
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 732, 733, 734
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7336 1703623
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 12:29
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 145558
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (540)
21.12.2020 17:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.