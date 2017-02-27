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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:03
Сегодня запрыгивал в последний вагон, по 28.1 брал. Тазик 28.05 предлагал перед этим, ждал дешевея.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:05
Курс наоборот занижен. И возвращение было предсказуемо. Судя по ЭОК должен быть где-то на уровне 32-36. Не исключено, что и 29 до НГ увидим. Но скорее все-же 28.5.
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:12
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:12
а чего не брали по 27,80?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
как вы это посчитали? ЭОК там куда его не пускает НБУ выкупая по 100 лямов "лишней" валюты в неделю... мечта нбу чтобы курс был под (лучше за) 30, но на рынке нет столько свободной гривны, при курсе 30 единственным покупателем валюты станет сам нбу)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:24
vitaliian Виходить, що найближчим часом буде не більше 29 гривень за долар, а ближче до весни побачимо деяке зміцнення гривні. В цій ситуації постає питання про доречність придбання доларів на поточних рівнях.
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:28
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:32
я давно это пишу, есть риск замёрзнуть надолго в дорогой валюте, поэтому откупаться надо осторожно с пониманием. Я начну сливаться мелкими порциями при 28,40 а откупаться буду (тоже мелкими порциями) при 27,70 и ниже.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:33
По двум последним месяцам наверно только в феврале увидим.
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:48
Бумаг завтра на аукцион выставили немерено, все выпуски безлимитные, бери сколько хочешь.....правда новости из Великобритании могут немного отпугнуть нерезов...
Следующий аукцион нерезы наверно пропустят из-за праздников. С другой стороны, они даже в пятницу гребли со вторички бумаги....
Живите своим умом!
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