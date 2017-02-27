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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7017701870197020
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:03

Сегодня запрыгивал в последний вагон, по 28.1 брал. Тазик 28.05 предлагал перед этим, ждал дешевея.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:05

  Alex2006 написав:Та ничего там не растет. У нас на МБ просто спекулянты на пустом рынке задрали курс, не в перывй и не в последний раз. Все надеются, что олени поведутся покупать задорого :)


Курс наоборот занижен. И возвращение было предсказуемо. Судя по ЭОК должен быть где-то на уровне 32-36. Не исключено, что и 29 до НГ увидим. Но скорее все-же 28.5. :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:12

  Zebra написав:Я жду отчета от НБУ по монетарной базе, вангую там хороший такой жирный плюс будет, на уровне +35-40% за год.


С монетарной базой чтото странное. По оперативным данным НБУ вроде даже немного в минус пошла. Хотя может просто еще не все посчитали :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:12

  Proofy написав:Сегодня запрыгивал в последний вагон, по 28.1 брал. Тазик 28.05 предлагал перед этим, ждал дешевея.

а чего не брали по 27,80?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Судя по ЭОК должен быть где-то на уровне 32-36.
как вы это посчитали? ЭОК там куда его не пускает НБУ выкупая по 100 лямов "лишней" валюты в неделю... мечта нбу чтобы курс был под (лучше за) 30, но на рынке нет столько свободной гривны, при курсе 30 единственным покупателем валюты станет сам нбу)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:24

vitaliian Виходить, що найближчим часом буде не більше 29 гривень за долар, а ближче до весни побачимо деяке зміцнення гривні. В цій ситуації постає питання про доречність придбання доларів на поточних рівнях.
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:28

  vitaliy_berdinskikh написав:Не во всякий понедельник 25 после того как в воскресенье подупало до 10 после субботних 15.


Кличко стайл :D
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:32

  vovakwasov написав:vitaliian Виходить, що найближчим часом буде не більше 29 гривень за долар, а ближче до весни побачимо деяке зміцнення гривні. В цій ситуації постає питання про доречність придбання доларів на поточних рівнях.

я давно это пишу, есть риск замёрзнуть надолго в дорогой валюте, поэтому откупаться надо осторожно с пониманием. Я начну сливаться мелкими порциями при 28,40 а откупаться буду (тоже мелкими порциями) при 27,70 и ниже.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:33

  Амвросий написав:
  Zebra написав:Я жду отчета от НБУ по монетарной базе, вангую там хороший такой жирный плюс будет, на уровне +35-40% за год.


С монетарной базой чтото странное. По оперативным данным НБУ вроде даже немного в минус пошла. Хотя может просто еще не все посчитали :)

По двум последним месяцам наверно только в феврале увидим.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:48

Бумаг завтра на аукцион выставили немерено, все выпуски безлимитные, бери сколько хочешь.....правда новости из Великобритании могут немного отпугнуть нерезов...

Следующий аукцион нерезы наверно пропустят из-за праздников. С другой стороны, они даже в пятницу гребли со вторички бумаги....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Амвросий

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