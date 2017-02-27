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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70197020702170227023>
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:03

  stryzhko написав:
kmm3 написав:Шановні форумчани, підкажіть, будь ласка, який з банків зараз пропонує найвигідніші курси обміну онлайн

Моніторинг від шановного mustbe
https://mustbe.ml/kurs/
В австрійців рекордний акційний розпродаж всим бажаючим по 28.05 вже закінчився й повернулися до звичних середніх значень 28.2.


У мене чомусь ніяк не відкривається ця сторінка. Це у всіх так?
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:05

  vitaliian написав:как вы это посчитали? ЭОК там куда его не пускает НБУ выкупая по 100 лямов "лишней" валюты в неделю...


я смотрю так - М1\ЗВР, который составляет 36.58.

Но с коррекцией на занижение, т.к. НБУ держит курс на 5-10% ниже уровня М1\ЗВР. Если учесть такую коррекцию, то курс должен быть 36.58*0.9 = 32.92.

Правда, заметил - последний месяц похоже начали снижаться денежные агрегаты, это может сказаться в обратную сторону :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:09

  Proofy написав:Сегодня запрыгивал в последний вагон, по 28.1 брал. Тазик 28.05 предлагал перед этим, ждал дешевея.

О, это хорошо, выгружаться с вагона по 27.50 будете или уже по 26.ХХ?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:11

  Proofy написав:Сегодня запрыгивал в последний вагон, по 28.1 брал. Тазик 28.05 предлагал перед этим, ждал дешевея.

Я чего вы ждали на прошлой неделе то? Было ж море возможностей запрыгнуть ниже 28
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:13

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:как вы это посчитали? ЭОК там куда его не пускает НБУ выкупая по 100 лямов "лишней" валюты в неделю...


я смотрю так - М1\ЗВР, который составляет 36.58.

Но с коррекцией на занижение, т.к. НБУ держит курс на 5-10% ниже уровня М1\ЗВР. Если учесть такую коррекцию, то курс должен быть 36.58*0.9 = 32.92.

:)

Я курс доллара по размеру бюджета прогнозирую.
При курсе 20, расходная часть будет ~$65 млрд, чего и близко никогда не было, даже когда Украина была с Крымом и Донбассом в свои жирные времена 2018 и 2013 (~$50 млрд)

Грядет мощнейший девал. Или нам Запад поможет на десятки миллиардов долларов в следующем году и мы будем жить не по средствам, или придется сжечь ЗВР, или что более логично - девал.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Грядет мощнейший девал

Еге ж. Долара :) Проти гривні може й утримається на поточному рівні
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:27

  Faceless написав:
  Proofy написав:Сегодня запрыгивал в последний вагон, по 28.1 брал. Тазик 28.05 предлагал перед этим, ждал дешевея.

Я чего вы ждали на прошлой неделе то? Было ж море возможностей запрыгнуть ниже 28
Запрыгивал, но бумаги много оказалось :(
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:28

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:как вы это посчитали? ЭОК там куда его не пускает НБУ выкупая по 100 лямов "лишней" валюты в неделю...


я смотрю так - М1\ЗВР, который составляет 36.58.

Но с коррекцией на занижение, т.к. НБУ держит курс на 5-10% ниже уровня М1\ЗВР. Если учесть такую коррекцию, то курс должен быть 36.58*0.9 = 32.92.

Правда, заметил - последний месяц похоже начали снижаться денежные агрегаты, это может сказаться в обратную сторону :)

эта методика очень приблизительна вот почему, 1. далеко не все деньги попадают на валютный рынок, пенсионеры, учителя, врачи, сантехники, кондукторы, водители, проводники, разнорабочие и тд - не игроки валютного рынка. Много видов бизнеса тоже напрямую не связаны с валютой. Часть денег заморожена в каких то проектах (например вы строите дом для достройки вам в течении 12 мес надо 1,2 млн грн эти деньги условно 12 месяцев никак не попадают на валютный рынок). И если м2 это условно все деньги страны то звр это далеко не вся валюта что есть (и может быть продана), ещё есть экспорт, кубышки, заробитчане, кредиты которые нам вот-вот дадут, нерезы желающие оформиться в овгз и т.д. Ваша формула всего этого не учитывает.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 21 гру, 2020 18:30, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Я курс доллара по размеру бюджета прогнозирую.
При курсе 20, расходная часть будет ~$65 млрд, чего и близко никогда не было, даже когда Украина была с Крымом и Донбассом в свои жирные времена 2018 и 2013 (~$50 млрд)

Бюджет треба зменшувати на величину виплати кредитів. Тоді було 15%, зараз 30% від бюджета. Це просто перекредитація - гроші крутяться від нових позичальників до старих, і ні на що не впливають, якщо не змінюють структуру боргів, як в 2019.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:35

  lapay написав:
  Zebra написав:Я курс доллара по размеру бюджета прогнозирую.
При курсе 20, расходная часть будет ~$65 млрд, чего и близко никогда не было, даже когда Украина была с Крымом и Донбассом в свои жирные времена 2018 и 2013 (~$50 млрд)

Бюджет треба зменшувати на величину виплати кредитів. Тоді було 15%, зараз 30% від бюджета. Це просто перекредитація - гроші крутяться від нових позичальників до старих, і ні на що не впливають, якщо не змінюють структуру боргів, як в 2019.

Ким гарантована перекредитація 700+ млрд грн (~$25 млрд) у наступному році?
Zebra
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