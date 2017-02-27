Додано: Пон 21 гру, 2020 18:28

Амвросий написав: vitaliian написав: как вы это посчитали? ЭОК там куда его не пускает НБУ выкупая по 100 лямов "лишней" валюты в неделю... как вы это посчитали? ЭОК там куда его не пускает НБУ выкупая по 100 лямов "лишней" валюты в неделю...



я смотрю так - М1\ЗВР, который составляет 36.58.



Но с коррекцией на занижение, т.к. НБУ держит курс на 5-10% ниже уровня М1\ЗВР. Если учесть такую коррекцию, то курс должен быть 36.58*0.9 = 32.92.



Правда, заметил - последний месяц похоже начали снижаться денежные агрегаты, это может сказаться в обратную сторону я смотрю так - М1\ЗВР, который составляет 36.58.Но с коррекцией на занижение, т.к. НБУ держит курс на 5-10% ниже уровня М1\ЗВР. Если учесть такую коррекцию, то курс должен быть 36.58*0.9 = 32.92.Правда, заметил - последний месяц похоже начали снижаться денежные агрегаты, это может сказаться в обратную сторону

эта методика очень приблизительна вот почему, 1. далеко не все деньги попадают на валютный рынок, пенсионеры, учителя, врачи, сантехники, кондукторы, водители, проводники, разнорабочие и тд - не игроки валютного рынка. Много видов бизнеса тоже напрямую не связаны с валютой. Часть денег заморожена в каких то проектах (например вы строите дом для достройки вам в течении 12 мес надо 1,2 млн грн эти деньги условно 12 месяцев никак не попадают на валютный рынок). И если м2 это условно все деньги страны то звр это далеко не вся валюта что есть (и может быть продана), ещё есть экспорт, кубышки, заробитчане, кредиты которые нам вот-вот дадут, нерезы желающие оформиться в овгз и т.д. Ваша формула всего этого не учитывает.