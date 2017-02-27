RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7020702170227023>
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:35

  vitaliian написав:И если м2 это условно все деньги страны то звр это далеко не вся валюта что есть (и может быть продана), ещё есть экспорт, кубышки, заробитчане, кредиты которые нам вот-вот дадут, нерезы желающие оформиться в овгз и т.д. Ваша формула всего этого не учитывает.


Если учитывать все деньги, то тогда, насколько понимаю действительно нужно делить м2 и получится 67.04. Но такой курс будет иметь значение, если инвесторы начнут резко скупать всю валюту для вывода и начнется ажиотаж на валюту.

Всего конечно не учитывает, видимо поэтому и приходится делать коррекцию. :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 18:38, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2922
З нами з: 26.02.09
Подякував: 414 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:36

  hxbbgaf написав:
  Сибарит написав:
  yama написав:А почему грн падает ? , завтра же будет аукцион ОВГЗ наоборот должна укрепляться

Все решили, что должна укрепляться и подали заявки на покупку валюты, ожидая хорошую цену :)
Закон сохранения всего говорит, что если чего-то на рынке ожидают все, этого не случится. Не могут все быть в выигрыше.

Ребятам типа витренко надо подороже слить, чтоб купить ОВГЗ?

Так и есть.Ему или другим,или ему и другим...устроят пилу от примерно 28 до 28,50-60-70 и пакуй овгз с хорошего слива.
goldfinger
 
Повідомлень: 643
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:36

  Proofy написав:Сегодня запрыгивал в последний вагон, по 28.1 брал. Тазик 28.05 предлагал перед этим, ждал дешевея.


26.8 будет к 29 числа.

Подскажите, сколько банки продадут физику минимум валюты из межбанка? (те банки, которые, могут это сделать)

Лот от идет от 100к.
Это минимум или можно на 10к? :?:

====================================

я вышел на первое место:
Банду геть! :lol:
  Faceless написав:Зображення
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 21 гру, 2020 18:39, всього редагувалось 1 раз.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3929
З нами з: 22.12.16
Подякував: 307 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:39

  zzzzzz написав:Бумаг завтра на аукцион выставили немерено, все выпуски безлимитные, бери сколько хочешь.....правда новости из Великобритании могут немного отпугнуть нерезов...

Следующий аукцион нерезы наверно пропустят из-за праздников. С другой стороны, они даже в пятницу гребли со вторички бумаги....

сегодня забирал депозиты из 3х банков, везде была очередь (банки не из топ 20, раньше очередей не припомню), все кто был передо мной тоже забирали депозиты (отделения маленькие - всё слышно больше чем хотелось бы). Всех уговаривали переразместиться. Это конечно не статистика, но другое интересно где банки будут брать деньги когда лавочка с рефинансом закроется? у деполюдей деньги не лежат под матрасом, всё куда-то пристроено, чтоб по первому зову все вернулись. Банки начнут скидывать сертификаты на вторичку а госы будут вдвое больше откупать (и первичку и вторичку?), чтоб не обвалился рынок.

НБУ низкой учётной ставкой загнал себя в тупик, перестать выдавать рефинансы обрушатся половина банков, не откупать овгз на вторичке обрушит рынок овгз. Но бесконечно рефинанс выдавать тоже нельзя это обрушит гривну.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 21 гру, 2020 18:47, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5360
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1109 раз.
Подякували: 1558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:42

  vitaliian написав:интересно где банки будут брать деньги когда лавочка с рефинансом закроется? у деполюдей деньги не лежат под матрасом, всё куда-то пристроено, чтоб по первому зову все вернулись.


в теории могут заблокировать счета для проверки источников происхождения. После подтверждения снова блокировать для проверки источников источников и так по кругу, пока не устаканится новый курс :mrgreen:
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2922
З нами з: 26.02.09
Подякував: 414 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Ким гарантована перекредитація 700+ млрд грн (~$25 млрд) у наступному році?

Все з коліс, без гарантій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11363
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1152 раз.
Подякували: 1313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:53

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:интересно где банки будут брать деньги когда лавочка с рефинансом закроется? у деполюдей деньги не лежат под матрасом, всё куда-то пристроено, чтоб по первому зову все вернулись.


в теории могут заблокировать счета для проверки источников происхождения. После подтверждения снова блокировать для проверки источников источников и так по кругу, пока не устаканится новый курс :mrgreen:

в чём то я с вами согласен, если деполюди не хотят добровольно стерилизовать свои сбережения их будут административно вынуждать это делать. Банки из партнеров превращаются в наперсточников - блокировка счетов это бесплатные деньги, почему бы этим не воспользоваться? Меня в одном банке с иностранным капиталом попросили справку о доходах за 10 лет (именно столько я хотел у них разместить). Я спросил у начальницы отделения у нее самой есть такая справка?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5360
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1109 раз.
Подякували: 1558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:55

  Xenon написав:Если-бы гривна девальвировала на 5-7% в год
То были-бы все довольны, и экспорт и импорт,и бюджет и обывателю это не критично

Управляемой девальвации не бывает.
Да если бы и была - все бы здесь возмущались "ручным управлением курсом" :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Trast Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17829
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2051 раз.
Подякували: 2901 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:26.8 будет к 29 числа.
какого месяца и какого года?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1743
З нами з: 24.10.08
Подякував: 46 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:Лот от идет от 100к.
Это минимум или можно на 10к?

Можно. Можно и меньше.
Банки объединяют мелкие заявки или закрывают их внутри себя.
Надо быть готовым, что курс окажется наихудшим из тех, что были на этой сессии.
Есть возможность ограничить курс в заявке, но вот тут банк может отказаться такую заявку принимать.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5471
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3477 раз.
Подякували: 9844 раз.
 
Профіль
26
11
27
2
  #<1 ... 7020702170227023>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2100, 2101, 2102
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21015 2740555
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 гру, 2020 19:17
J
Валютный рынок в мире 1 ... 732, 733, 734
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7336 1703676
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 12:29
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 145578
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27598)
21.12.2020 19:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.