Додано: Пон 21 гру, 2020 18:39

zzzzzz написав: Бумаг завтра на аукцион выставили немерено, все выпуски безлимитные, бери сколько хочешь.....правда новости из Великобритании могут немного отпугнуть нерезов...



Следующий аукцион нерезы наверно пропустят из-за праздников. С другой стороны, они даже в пятницу гребли со вторички бумаги.... Бумаг завтра на аукцион выставили немерено, все выпуски безлимитные, бери сколько хочешь.....правда новости из Великобритании могут немного отпугнуть нерезов...Следующий аукцион нерезы наверно пропустят из-за праздников. С другой стороны, они даже в пятницу гребли со вторички бумаги....

сегодня забирал депозиты из 3х банков, везде была очередь (банки не из топ 20, раньше очередей не припомню), все кто был передо мной тоже забирали депозиты (отделения маленькие - всё слышно больше чем хотелось бы). Всех уговаривали переразместиться. Это конечно не статистика, но другое интересно где банки будут брать деньги когда лавочка с рефинансом закроется? у деполюдей деньги не лежат под матрасом, всё куда-то пристроено, чтоб по первому зову все вернулись. Банки начнут скидывать сертификаты на вторичку а госы будут вдвое больше откупать (и первичку и вторичку?), чтоб не обвалился рынок.НБУ низкой учётной ставкой загнал себя в тупик, перестать выдавать рефинансы обрушатся половина банков, не откупать овгз на вторичке обрушит рынок овгз. Но бесконечно рефинанс выдавать тоже нельзя это обрушит гривну.