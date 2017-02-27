vitaliian написав:И если м2 это условно все деньги страны то звр это далеко не вся валюта что есть (и может быть продана), ещё есть экспорт, кубышки, заробитчане, кредиты которые нам вот-вот дадут, нерезы желающие оформиться в овгз и т.д. Ваша формула всего этого не учитывает.
Если учитывать все деньги, то тогда, насколько понимаю действительно нужно делить м2 и получится 67.04. Но такой курс будет иметь значение, если инвесторы начнут резко скупать всю валюту для вывода и начнется ажиотаж на валюту.
Всего конечно не учитывает, видимо поэтому и приходится делать коррекцию.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 18:38, всього редагувалось 2 разів.
yama написав:А почему грн падает ? , завтра же будет аукцион ОВГЗ наоборот должна укрепляться
Все решили, что должна укрепляться и подали заявки на покупку валюты, ожидая хорошую цену Закон сохранения всего говорит, что если чего-то на рынке ожидают все, этого не случится. Не могут все быть в выигрыше.
Ребятам типа витренко надо подороже слить, чтоб купить ОВГЗ?
Так и есть.Ему или другим,или ему и другим...устроят пилу от примерно 28 до 28,50-60-70 и пакуй овгз с хорошего слива.
zzzzzz написав:Бумаг завтра на аукцион выставили немерено, все выпуски безлимитные, бери сколько хочешь.....правда новости из Великобритании могут немного отпугнуть нерезов...
Следующий аукцион нерезы наверно пропустят из-за праздников. С другой стороны, они даже в пятницу гребли со вторички бумаги....
сегодня забирал депозиты из 3х банков, везде была очередь (банки не из топ 20, раньше очередей не припомню), все кто был передо мной тоже забирали депозиты (отделения маленькие - всё слышно больше чем хотелось бы). Всех уговаривали переразместиться. Это конечно не статистика, но другое интересно где банки будут брать деньги когда лавочка с рефинансом закроется? у деполюдей деньги не лежат под матрасом, всё куда-то пристроено, чтоб по первому зову все вернулись. Банки начнут скидывать сертификаты на вторичку а госы будут вдвое больше откупать (и первичку и вторичку?), чтоб не обвалился рынок.
НБУ низкой учётной ставкой загнал себя в тупик, перестать выдавать рефинансы обрушатся половина банков, не откупать овгз на вторичке обрушит рынок овгз. Но бесконечно рефинанс выдавать тоже нельзя это обрушит гривну.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 21 гру, 2020 18:47, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian написав:интересно где банки будут брать деньги когда лавочка с рефинансом закроется? у деполюдей деньги не лежат под матрасом, всё куда-то пристроено, чтоб по первому зову все вернулись.
в теории могут заблокировать счета для проверки источников происхождения. После подтверждения снова блокировать для проверки источников источников и так по кругу, пока не устаканится новый курс
в чём то я с вами согласен, если деполюди не хотят добровольно стерилизовать свои сбережения их будут административно вынуждать это делать. Банки из партнеров превращаются в наперсточников - блокировка счетов это бесплатные деньги, почему бы этим не воспользоваться? Меня в одном банке с иностранным капиталом попросили справку о доходах за 10 лет (именно столько я хотел у них разместить). Я спросил у начальницы отделения у нее самой есть такая справка?
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Xenon написав:Если-бы гривна девальвировала на 5-7% в год То были-бы все довольны, и экспорт и импорт,и бюджет и обывателю это не критично
Управляемой девальвации не бывает. Да если бы и была - все бы здесь возмущались "ручным управлением курсом"
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Trast Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
proftpd66 написав:Лот от идет от 100к. Это минимум или можно на 10к?
Можно. Можно и меньше. Банки объединяют мелкие заявки или закрывают их внутри себя. Надо быть готовым, что курс окажется наихудшим из тех, что были на этой сессии. Есть возможность ограничить курс в заявке, но вот тут банк может отказаться такую заявку принимать.