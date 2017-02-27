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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7020702170227023
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:04

  Сибарит написав:
  proftpd66 написав:Лот от идет от 100к.
Это минимум или можно на 10к?

Можно. Можно и меньше.
Банки объединяют мелкие заявки или закрывают их внутри себя.
Надо быть готовым, что курс окажется наихудшим из тех, что были на этой сессии.
Есть возможность ограничить курс в заявке, но вот тут банк может отказаться такую заявку принимать.


Если банк очень маленький, то может быть что не найдется клиентов в течении 30-60 минут чтобы создать лот на 100к. Значит, минимум 100к, как я понял. Лучше еще больше. Я попробую спросить у банки.
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:09

  Proofy написав:
  proftpd66 написав:26.8 будет к 29 числа.
какого месяца и какого года?


видимо 29 июня 2020 :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:22

Как-то странно гривна повторяет все движения рубля.
andrein
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