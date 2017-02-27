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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 гру, 2020 19:04
Сибарит написав: proftpd66 написав:
Лот от идет от 100к.
Это минимум или можно на 10к?
Можно. Можно и меньше.
Банки объединяют мелкие заявки или закрывают их внутри себя.
Надо быть готовым, что курс окажется наихудшим из тех, что были на этой сессии.
Есть возможность ограничить курс в заявке, но вот тут банк может отказаться такую заявку принимать.
Если банк очень маленький, то может быть что не найдется клиентов в течении 30-60 минут чтобы создать лот на 100к. Значит, минимум 100к, как я понял. Лучше еще больше. Я попробую спросить у банки.
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:22
Как-то странно гривна повторяет все движения рубля.
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