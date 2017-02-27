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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7021702270237024>
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:04

  Сибарит написав:
  proftpd66 написав:Лот от идет от 100к.
Это минимум или можно на 10к?

Можно. Можно и меньше.
Банки объединяют мелкие заявки или закрывают их внутри себя.
Надо быть готовым, что курс окажется наихудшим из тех, что были на этой сессии.
Есть возможность ограничить курс в заявке, но вот тут банк может отказаться такую заявку принимать.


Если банк очень маленький, то может быть что не найдется клиентов в течении 30-60 минут чтобы создать лот на 100к. Значит, минимум 100к, как я понял. Лучше еще больше. Я попробую спросить у банки.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:09

  Proofy написав:
  proftpd66 написав:26.8 будет к 29 числа.
какого месяца и какого года?


видимо 29 июня 2020 :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:22

Как-то странно гривна повторяет все движения рубля.
andrein
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:39

  andrein написав:Как-то странно гривна повторяет все движения рубля.

Имхо , их паханы досихпор руководят нашей "экономикой" ...
п.с. Лисичанский НПЗ они х 0 , производителей поролона х 0 , производителя лучшей соды в СНГ х 0... и т.д.и.т.п.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:56

  zРадио написав:Несколько одиозных цифр Бюджета-2021, первый взгляд:

Расходы на Офис президента - 1,267 млрд (+39%).
Расходы на Аппарат ВР - 2,536 млрд (+24%).
Расходы на Офис Генерального прокурора - 11,532 млрд (+46%).
Расходы на ГФС - 1,32 млрд (+42%).
Расходы на ДБР - 2,51 млрд (+67).

Расходы на субсидии - 36,6 млрд (-24%).
Расходы на образование - 174 млрд грн (-2%).
Расходы на социальную защиту населения - 324 млрд грн (+2%).
Субвенции Пенсионному фонду - 203,8 млрд грн (+0%).

Из расходов социальной сферы индексируются выше инфляции лишь расходы на медицину - 156,3 млрд (+18%). И то, вероятно, потому что функционеры боятся, что в условиях пандемии может не хватить на лечение даже их родственников.

PS: о долгах отдельный разговор;
PPS: расходы Бюджета к ВВП - 29% (+2 п.п., исторический антирекорд!)


Показательная статистика. Эпоха бедности закончилась для чиновников, денег нет на социальные статьи для простых смертных украинцев. Все что нужно знать о векторе развития страны.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:59

  Zebra написав:
  Амвросий написав:
  vitaliian написав:как вы это посчитали? ЭОК там куда его не пускает НБУ выкупая по 100 лямов "лишней" валюты в неделю...


я смотрю так - М1\ЗВР, который составляет 36.58.

Но с коррекцией на занижение, т.к. НБУ держит курс на 5-10% ниже уровня М1\ЗВР. Если учесть такую коррекцию, то курс должен быть 36.58*0.9 = 32.92.

:)

Я курс доллара по размеру бюджета прогнозирую.
При курсе 20, расходная часть будет ~$65 млрд, чего и близко никогда не было, даже когда Украина была с Крымом и Донбассом в свои жирные времена 2018 и 2013 (~$50 млрд)

Грядет мощнейший девал. Или нам Запад поможет на десятки миллиардов долларов в следующем году и мы будем жить не по средствам, или придется сжечь ЗВР, или что более логично - девал.

5.4% дефіцит бюджета на наступний рік, ну допустим гривня девальване на 6%, отримаєм курс на кінець 2021 29,7 грн. за 1 долар США.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:06

  flyman написав:5.4% дефіцит бюджета на наступний рік, ну допустим гривня девальване на 6%, отримаєм курс на кінець 2021 29,7 грн. за 1 долар США.


как-то очень оптимистично, я бы умножал как минимум на два. Хотя что будет после июля сложно предсказать. Может и на 100 прийдется умножать :lol:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:23

  ruvex написав:
  zРадио написав:Несколько одиозных цифр Бюджета-2021, первый взгляд:

Расходы на Офис президента - 1,267 млрд (+39%).
Расходы на Аппарат ВР - 2,536 млрд (+24%).
Расходы на Офис Генерального прокурора - 11,532 млрд (+46%).
Расходы на ГФС - 1,32 млрд (+42%).
Расходы на ДБР - 2,51 млрд (+67).

Расходы на субсидии - 36,6 млрд (-24%).
Расходы на образование - 174 млрд грн (-2%).
Расходы на социальную защиту населения - 324 млрд грн (+2%).
Субвенции Пенсионному фонду - 203,8 млрд грн (+0%).

Из расходов социальной сферы индексируются выше инфляции лишь расходы на медицину - 156,3 млрд (+18%). И то, вероятно, потому что функционеры боятся, что в условиях пандемии может не хватить на лечение даже их родственников.

PS: о долгах отдельный разговор;
PPS: расходы Бюджета к ВВП - 29% (+2 п.п., исторический антирекорд!)


Показательная статистика. Эпоха бедности закончилась для чиновников, денег нет на социальные статьи для простых смертных украинцев. Все что нужно знать о векторе развития страны.


Мне кажется идет манипуляция. Из тех чисел что выше приведены только прокуратура +5 млрд в деньгах. Остальное суммарно тоже потянет еще на 2 млрд. Просто проценты режут глаз. И возьмем то что приведено ниже - расходы на соц
защиту увеличили на теже 5 млрд что и прокуратуру, но проценты уже не те - всего лишь 2%. Субсидии уменьшили на 12 млрд, но в процентах это резко -24%. Медицина +24 млрд, а в процентах +18% - на фоне приведенных выше +50% по содержанию аппарата выглядит так себе. Но опять же - нужно сравнивать не проценты, а реальные суммы. Где-то +1 млрд это +50% а где-то всего 1%
Но думаю да - зе себя не обидел. Тут к галадке не ходи
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:26

  Alex2006 написав:
  Xenon написав:посмотрите что на биржах сегодня творится

на фоне ожиданий нового коронокризиса из Британии, все валиться и все опять в доллар побежали, вот он и растет

Та ничего там не растет. У нас на МБ просто спекулянты на пустом рынке задрали курс, не в перывй и не в последний раз. Все надеются, что олени поведутся покупать задорого :)


Таки прыжок по доллару сегодня был и в миру. Посмотрите на его индекс за сегодня. Так бывает лишь когда что-то произошло, но еще никто не знает как оно аукнется.

Думаете все из-за Британии? Россия новый штамм опробовала там?
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buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:46

  flyman написав:5.4% дефіцит бюджета на наступний рік, ну допустим гривня девальване на 6%, отримаєм курс на кінець 2021 29,7 грн. за 1 долар США.


не допускаєте, що такі рівні будуть цієї зими-весни?
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