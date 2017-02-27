proftpd66 написав:Лот от идет от 100к. Это минимум или можно на 10к?
Можно. Можно и меньше. Банки объединяют мелкие заявки или закрывают их внутри себя. Надо быть готовым, что курс окажется наихудшим из тех, что были на этой сессии. Есть возможность ограничить курс в заявке, но вот тут банк может отказаться такую заявку принимать.
Если банк очень маленький, то может быть что не найдется клиентов в течении 30-60 минут чтобы создать лот на 100к. Значит, минимум 100к, как я понял. Лучше еще больше. Я попробую спросить у банки.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
zРадио написав:Несколько одиозных цифр Бюджета-2021, первый взгляд:
Расходы на Офис президента - 1,267 млрд (+39%). Расходы на Аппарат ВР - 2,536 млрд (+24%). Расходы на Офис Генерального прокурора - 11,532 млрд (+46%). Расходы на ГФС - 1,32 млрд (+42%). Расходы на ДБР - 2,51 млрд (+67).
Расходы на субсидии - 36,6 млрд (-24%). Расходы на образование - 174 млрд грн (-2%). Расходы на социальную защиту населения - 324 млрд грн (+2%). Субвенции Пенсионному фонду - 203,8 млрд грн (+0%).
Из расходов социальной сферы индексируются выше инфляции лишь расходы на медицину - 156,3 млрд (+18%). И то, вероятно, потому что функционеры боятся, что в условиях пандемии может не хватить на лечение даже их родственников.
PS: о долгах отдельный разговор; PPS: расходы Бюджета к ВВП - 29% (+2 п.п., исторический антирекорд!)
Показательная статистика. Эпоха бедности закончилась для чиновников, денег нет на социальные статьи для простых смертных украинцев. Все что нужно знать о векторе развития страны.
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vitaliian написав:как вы это посчитали? ЭОК там куда его не пускает НБУ выкупая по 100 лямов "лишней" валюты в неделю...
я смотрю так - М1\ЗВР, который составляет 36.58.
Но с коррекцией на занижение, т.к. НБУ держит курс на 5-10% ниже уровня М1\ЗВР. Если учесть такую коррекцию, то курс должен быть 36.58*0.9 = 32.92.
Я курс доллара по размеру бюджета прогнозирую. При курсе 20, расходная часть будет ~$65 млрд, чего и близко никогда не было, даже когда Украина была с Крымом и Донбассом в свои жирные времена 2018 и 2013 (~$50 млрд)
Грядет мощнейший девал. Или нам Запад поможет на десятки миллиардов долларов в следующем году и мы будем жить не по средствам, или придется сжечь ЗВР, или что более логично - девал.
5.4% дефіцит бюджета на наступний рік, ну допустим гривня девальване на 6%, отримаєм курс на кінець 2021 29,7 грн. за 1 долар США.
zРадио написав:Несколько одиозных цифр Бюджета-2021, первый взгляд:
Расходы на Офис президента - 1,267 млрд (+39%). Расходы на Аппарат ВР - 2,536 млрд (+24%). Расходы на Офис Генерального прокурора - 11,532 млрд (+46%). Расходы на ГФС - 1,32 млрд (+42%). Расходы на ДБР - 2,51 млрд (+67).
Расходы на субсидии - 36,6 млрд (-24%). Расходы на образование - 174 млрд грн (-2%). Расходы на социальную защиту населения - 324 млрд грн (+2%). Субвенции Пенсионному фонду - 203,8 млрд грн (+0%).
Из расходов социальной сферы индексируются выше инфляции лишь расходы на медицину - 156,3 млрд (+18%). И то, вероятно, потому что функционеры боятся, что в условиях пандемии может не хватить на лечение даже их родственников.
PS: о долгах отдельный разговор; PPS: расходы Бюджета к ВВП - 29% (+2 п.п., исторический антирекорд!)
Показательная статистика. Эпоха бедности закончилась для чиновников, денег нет на социальные статьи для простых смертных украинцев. Все что нужно знать о векторе развития страны.
Мне кажется идет манипуляция. Из тех чисел что выше приведены только прокуратура +5 млрд в деньгах. Остальное суммарно тоже потянет еще на 2 млрд. Просто проценты режут глаз. И возьмем то что приведено ниже - расходы на соц защиту увеличили на теже 5 млрд что и прокуратуру, но проценты уже не те - всего лишь 2%. Субсидии уменьшили на 12 млрд, но в процентах это резко -24%. Медицина +24 млрд, а в процентах +18% - на фоне приведенных выше +50% по содержанию аппарата выглядит так себе. Но опять же - нужно сравнивать не проценты, а реальные суммы. Где-то +1 млрд это +50% а где-то всего 1% Но думаю да - зе себя не обидел. Тут к галадке не ходи