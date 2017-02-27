Додано: Пон 21 гру, 2020 20:23

ruvex написав: zРадио написав: Несколько одиозных цифр Бюджета-2021, первый взгляд:



Расходы на Офис президента - 1,267 млрд (+39%).

Расходы на Аппарат ВР - 2,536 млрд (+24%).

Расходы на Офис Генерального прокурора - 11,532 млрд (+46%).

Расходы на ГФС - 1,32 млрд (+42%).

Расходы на ДБР - 2,51 млрд (+67).



Расходы на субсидии - 36,6 млрд (-24%).

Расходы на образование - 174 млрд грн (-2%).

Расходы на социальную защиту населения - 324 млрд грн (+2%).

Субвенции Пенсионному фонду - 203,8 млрд грн (+0%).



Из расходов социальной сферы индексируются выше инфляции лишь расходы на медицину - 156,3 млрд (+18%). И то, вероятно, потому что функционеры боятся, что в условиях пандемии может не хватить на лечение даже их родственников.



PS: о долгах отдельный разговор;

PPS: расходы Бюджета к ВВП - 29% (+2 п.п., исторический антирекорд!) Несколько одиозных цифр Бюджета-2021, первый взгляд:Расходы на Офис президента - 1,267 млрд (+39%).Расходы на Аппарат ВР - 2,536 млрд (+24%).Расходы на Офис Генерального прокурора - 11,532 млрд (+46%).Расходы на ГФС - 1,32 млрд (+42%).Расходы на ДБР - 2,51 млрд (+67).Расходы на субсидии - 36,6 млрд (-24%).Расходы на образование - 174 млрд грн (-2%).Расходы на социальную защиту населения - 324 млрд грн (+2%).Субвенции Пенсионному фонду - 203,8 млрд грн (+0%).Из расходов социальной сферы индексируются выше инфляции лишь расходы на медицину - 156,3 млрд (+18%). И то, вероятно, потому что функционеры боятся, что в условиях пандемии может не хватить на лечение даже их родственников.PS: о долгах отдельный разговор;PPS: расходы Бюджета к ВВП - 29% (+2 п.п., исторический антирекорд!)



Показательная статистика. Эпоха бедности закончилась для чиновников, денег нет на социальные статьи для простых смертных украинцев. Все что нужно знать о векторе развития страны. Показательная статистика. Эпоха бедности закончилась для чиновников, денег нет на социальные статьи для простых смертных украинцев. Все что нужно знать о векторе развития страны.

Мне кажется идет манипуляция. Из тех чисел что выше приведены только прокуратура +5 млрд в деньгах. Остальное суммарно тоже потянет еще на 2 млрд. Просто проценты режут глаз. И возьмем то что приведено ниже - расходы на соцзащиту увеличили на теже 5 млрд что и прокуратуру, но проценты уже не те - всего лишь 2%. Субсидии уменьшили на 12 млрд, но в процентах это резко -24%. Медицина +24 млрд, а в процентах +18% - на фоне приведенных выше +50% по содержанию аппарата выглядит так себе. Но опять же - нужно сравнивать не проценты, а реальные суммы. Где-то +1 млрд это +50% а где-то всего 1%Но думаю да - зе себя не обидел. Тут к галадке не ходи