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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 гру, 2020 20:52
Додано: Пон 21 гру, 2020 20:57
можуть бути, але потім на літо ревальвація, і на кінець року під 30
Власне цього року так і було. В березні 28,5+ а потім ...
цього року дефіцит держбюджету 7,5%, але це не точно
Востаннє редагувалось flyman в Пон 21 гру, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 20:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 21 гру, 2020 21:00
А по-моему, манипулируете вы. Причем с последствиями для собственной репутации!
Министерства и ведомства у нас очень разной величины по штатному расписанию, отвечают за очень разное количество процессов, и процессы эти очень разного масштаба. Соответственно, лишь динамика относительных величин (т.е. процентов) покажет фокус государственной политики.
Но вот вам и в абсолютах, как просите. Только не в пику, а с необходимой детализацией:
- на полмиллиона медработников в системе МОЗа добавили 24 млрд грн (т.е. по 48 тыс грн на каждого + обеспечение процессов);
- а на 800 сотрудников НАБУ - 1 млрд грн (т.е. по 1,25 млн грн на каждого + обеспечение процессов).
Но конечно, правильнее считать не так, а сравнивая плюс "целых" 24 млрд на медицину и плюс "всего-навсего" 1 млрд НАБУ
Додано: Пон 21 гру, 2020 21:11
У мене вона ніколи і не відкривалась. Автор якийсь блок поставив, напевно.
Додано: Пон 21 гру, 2020 21:14
Додано: Пон 21 гру, 2020 21:17
Курс $ НБУ на завтра?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Пон 21 гру, 2020 21:23
ruvex
Валютный рынок в контексте ДС
Начиная с середины 90-х и по сей день так.
Просто именно тогда олигархический заповедник возник.
А у такой экономики есть свои правила:
1.Наемникам надо платить ровно столько, чтобы они не убежали к другому олигарху.
2.Пенсионеры,больные,необученные и т.п. - с пляжа, это баласт.
3.Бабок много не бывает, выжать из страны по максимуму,что-то реинвестировать ,но основное на счета в Швейцарию и т.п.,а также в акции,фирмы забугорные,активы - самые дорогие квартиры в Лондоне и т.п.
4.Ренивестировать надо ровно столько, чтобы не стыдно было перед соседом олигархом,инфраструктура, социалка, санатории,профилактории,бассейны,спорт.дворцы и т.п. - с пляжа,это все баласт.
5.Работать надо так, чтобы бюджету доставалось по минимуму,для этого есть упрощенка-оптимизация,офшорка и т.п.
6.Все концы должны быть схвачены и в различных органах и обязательно свое ТВ и пресса.
7.Минимум влияния ЕС, евробюрократы даром не нужны, они только палки в колеса будут вставлять, поэтому олигархическое государство закрыто для реального влияния извне, все остальное окозамыливание.
8.Ни один олигарх не должен быть наказан, чтобы он не начудил, так как это плохой пример.
9.Для возвеличивания олигархической системы существуют свои телеканалы, они на 100% олигархические.
10.Для несогласных с системой есть и кнут,и пряник, пряник очень-очень жирный, это может быть и 50, и 100 тыс.дол в месяц, и больше даже для рядовых обслуживающих систему.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 21 гру, 2020 21:25, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Пон 21 гру, 2020 21:24
На Мінфіні 28.03910000
Так і буде?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Пон 21 гру, 2020 21:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/48449 ... atsiyu-nbu
..................Розмір гарантованої суми відшкодування депозитів треба підняти утричі з 200 тис. грн до 600 тис. грн через інфляцію, зростання середніх розмірів депозитів та доходів населення.Таку позицію висловив Андрій Даниленко, головний експерт Департаменту фінансової стабільності НБУ.....
Просто очень нужны олени.
Гривневые конечно.
А вообще курс 35 мог бы устранить многие дисбалансы, в первую очередь повысить инфляцию, если она не сорвется в неконтролируемую конечно, тут надо меру знать,, то это не есть плохо для экономики, растут цены, растут зарплаты, растет аренда, растут доходы.
Еще - оживить РН, пока что цены в валюте считаю загнаны там,стоимость и раб.силы, и стройматериалов растет не по дням,а по часам, при недевальвации гривны, скоро все упрется в потолок, а так разрулили бы ситуацию.
Для выполнения бюджета опять же легче.
Обуть в лапти ОВГЗшников - опять таки - почти подвиг.
Обуть в лапти депо гривневых вкладчиков , у них на вкладах уже гривни собралось-можно всю планету купюрами опоясать неединожды.
Не так уж и плохо было, когда время от времени рос курс доллара, но проценты по гривне под 20% доходили,а для кредитчиков льготные программы пусть бы развивали, компенсация процентов за счет бюджета, к тому времени было бы уже чем его наполнить.
А не так как сейчас: цены растут, доходы топчутся на месте, если не считать минималки и бюджетников с правоохраниловкой.
Нет ну Украина и учетная ставка 6% - это абсурд все-таки, не тот уровень развития,
в Европе сколько там 2-3%, но где Европа и где мы, это ж разные миры.
Короче, заигрались соросято-фотографы.
Пора им повязку с глаз снять, а то лбом стену расшибут.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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