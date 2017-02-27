Додано: Пон 21 гру, 2020 21:36

..................Розмір гарантованої суми відшкодування депозитів треба підняти утричі з 200 тис. грн до 600 тис. грн через інфляцію, зростання середніх розмірів депозитів та доходів населення.Таку позицію висловив Андрій Даниленко, головний експерт Департаменту фінансової стабільності НБУ.....Просто очень нужны олени.Гривневые конечно.А вообще курс 35 мог бы устранить многие дисбалансы, в первую очередь повысить инфляцию, если она не сорвется в неконтролируемую конечно, тут надо меру знать,, то это не есть плохо для экономики, растут цены, растут зарплаты, растет аренда, растут доходы.Еще - оживить РН, пока что цены в валюте считаю загнаны там,стоимость и раб.силы, и стройматериалов растет не по дням,а по часам, при недевальвации гривны, скоро все упрется в потолок, а так разрулили бы ситуацию.Для выполнения бюджета опять же легче.Обуть в лапти ОВГЗшников - опять таки - почти подвиг.Обуть в лапти депо гривневых вкладчиков , у них на вкладах уже гривни собралось-можно всю планету купюрами опоясать неединожды.Не так уж и плохо было, когда время от времени рос курс доллара, но проценты по гривне под 20% доходили,а для кредитчиков льготные программы пусть бы развивали, компенсация процентов за счет бюджета, к тому времени было бы уже чем его наполнить.А не так как сейчас: цены растут, доходы топчутся на месте, если не считать минималки и бюджетников с правоохраниловкой.Нет ну Украина и учетная ставка 6% - это абсурд все-таки, не тот уровень развития,в Европе сколько там 2-3%, но где Европа и где мы, это ж разные миры.Короче, заигрались соросято-фотографы.Пора им повязку с глаз снять, а то лбом стену расшибут.