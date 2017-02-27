Додано: Пон 21 гру, 2020 21:52

........НБУ назвав головну відмінність поточної економічної кризи від попередніх.“Цього разу кризові явища ми спостерігаємо тільки в реальному сектор, в падінні виробництва”..............Вот то то и оно, страна тупо не зарабатывает на проживание.Потребность в финансах, неважно откуда,извне, в середине системы - через игры с банками - просто неисчерпаема.Ну ладно, сейчас 700 млрд.грн. надо перезанять, при доходной части чуть более 1 трлн, ну ,а дальше что.Риски в том, что система себя не обеспечивает, и все может дойти до абсурдной цифры.А тем более - учитывая,с каким усердием и скоростью они деньги транжирят,разбрасывают с вертолета, развязка может быть скорее, чем все предполагают.Это как не ходить на работу, не иметь пассивных источников дохода и все время перезанимать по соседям, время от времени отдавая долги (да еще и с проце6нтами) за счет других соседей.