Так допомагає: 600 млн євро від ЄС, 450 млн євро від ЄБРР, 250 млн євро від Німеччнини, 670 млн доларів єврооблігації, 100 млн доларів від МБРР, 266 млн доларів від валютних ОВДЗ, 1,517 млрд. доларів еквівалент гривневих облігацій - тобто більше 4 млрд доларів за 10 днів. Скільки днів у році підказати?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48456 ... a-2021-rik ............Українці мають переважно негативні очікування щодо розвитку соціально-економічної ситуації в країні у 2021 році. Лише 15% вважають, що у новому році гривня стане більш стабільною, протилежної думки дотримуються 75% респондентів.Про це свідчать дані опитування фонду “Демократичні ініціативи” та КМІСУкраїнці мають переважно негативні очікування щодо розвитку соціально-економічної ситуації в країні у 2021 році. Лише 15% вважають, що у новому році гривня стане більш стабільною, 25% очікують зростання добробуту, 12% вважають можливим зменшення тарифів........
А вот и психологический фактор подтянулся. Психологический фактор - очень даже немаловажный в контексте тренда на валютном рынке......
Тишина на депозитно-банковском рынке пока что соблюдается, но стоит какому-то черному лебеденку случайно подплысть, может начаться выход в двери, которые всегда для толпы узкие.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Начиная с середины 90-х и по сей день так. Просто именно тогда олигархический заповедник возник.
А у такой экономики есть свои правила:
7.Минимум влияния ЕС, евробюрократы даром не нужны, они только палки в колеса будут вставлять, поэтому олигархическое государство закрыто для реального влияния извне, все остальное окозамыливание.
Не олигархом единым или "плох тот минимум, который не станет максимумом". Стоит отметить и нельзя этого не заметить, что со времен 90-х зависимость от метрополии значительно расширилась в сторону так называемых международных инвесторов. Набсоветы заполнены надсмотрщиками, наставниками и прочими щи-хлебателями готовыми прийти "на помощь" особенно по решениям в кардинальных вопросах. Старшие товарищи пригодятся и в судовой системе, при "грядущем" рынке земли и около системных плюшках в виде "национализаций" и прочего...что мы еще увидим.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 21 гру, 2020 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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А вот еще новость - абсолютно в контексте валютного рынка.
Нет, ну скажем правду, товарищи видят, что экономике и стабильности в стране потихоньку назревает песец. Крупную рыбу конечно не трогают, это табу, а вот по мелочевке и средняку таки прошлись. Скажем там многие не досчитались за прошедший год образно говоря вагона левых денег,
денег ,которые в обычное время конвертнулись бы в валюту, может причин по которой гривна еще не 30 аж две: -первая условная нищета населения и бизнеса, вследствие падения доходов -вторая меньше чуть-чуть левых денег для конвертации по различным схемам (хотя если бы тронули хотя бы 1% крупняка, то эффект был бы в сто крат больше).
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
zРадио написав:Несколько одиозных цифр Бюджета-2021, первый взгляд:
Расходы на Офис президента - 1,267 млрд (+39%). Расходы на Аппарат ВР - 2,536 млрд (+24%). Расходы на Офис Генерального прокурора - 11,532 млрд (+46%). Расходы на ГФС - 1,32 млрд (+42%). Расходы на ДБР - 2,51 млрд (+67).
Расходы на субсидии - 36,6 млрд (-24%). Расходы на образование - 174 млрд грн (-2%). Расходы на социальную защиту населения - 324 млрд грн (+2%). Субвенции Пенсионному фонду - 203,8 млрд грн (+0%).
Из расходов социальной сферы индексируются выше инфляции лишь расходы на медицину - 156,3 млрд (+18%). И то, вероятно, потому что функционеры боятся, что в условиях пандемии может не хватить на лечение даже их родственников.
PS: о долгах отдельный разговор; PPS: расходы Бюджета к ВВП - 29% (+2 п.п., исторический антирекорд!)
Показательная статистика. Эпоха бедности закончилась для чиновников, денег нет на социальные статьи для простых смертных украинцев. Все что нужно знать о векторе развития страны.
Давно вже примітив що спочатку дає комент зрадіо,а потім руфекс. Ці двоє працюють на ольгінську контору вже давно,це вже в старих записах відмічав. Вони топили і за мір,і за зе... А тепер специ в економіці!! Будьте обережні з гебістами!
P.S.Курс на 29?
Востаннє редагувалось Ethereum в Пон 21 гру, 2020 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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