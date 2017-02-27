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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7023702470257026
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:19

Там до названих персонажів є ще один оракул пріхожинських так званий andrein, но як би все зрозуміло бабло плятять музика грає, запитання до модераторів альо Ви як там??

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:28

Тролли завистливые, не флудите - дайте контр-аргументы. Уложите меня на лопатки цифрами и фактами
zРадио
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