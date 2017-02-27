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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7024702570267027>
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:19

Там до названих персонажів є ще один оракул пріхожинських так званий andrein, но як би все зрозуміло бабло плятять музика грає, запитання до модераторів альо Ви як там??

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:28

Тролли завистливые, не флудите - дайте контр-аргументы. Уложите меня на лопатки цифрами и фактами
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:44

  flyman написав:
  vovakwasov написав:
  flyman написав:5.4% дефіцит бюджета на наступний рік, ну допустим гривня девальване на 6%, отримаєм курс на кінець 2021 29,7 грн. за 1 долар США.


не допускаєте, що такі рівні будуть цієї зими-весни?

можуть бути, але потім на літо ревальвація, і на кінець року під 30
Власне цього року так і було. В березні 28,5+ а потім ...

цього року дефіцит держбюджету 7,5%, але це не точно

Дааа! Прогноз - так собі :lol:
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот этот рывок сегодня на 28.20 - плохой сигнал для медведей.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:49

  zzzzzz написав:Бумаг завтра на аукцион выставили немерено, все выпуски безлимитные, бери сколько хочешь.....правда новости из Великобритании могут немного отпугнуть нерезов...

Следующий аукцион нерезы наверно пропустят из-за праздников. С другой стороны, они даже в пятницу гребли со вторички бумаги....

Якщо нерези вирішать вкластись у ОВДП на завтрашньому аукціоні, то є ймовірність, що завтра з початку торгів ми побачимо суттєве падіння котирування на відкритті і це буде приводом для НБУ вийти на МБ із купівлею валюти. Таким чином суттєві об'єми валюти можуть бути конвертовані у гривню по курсу близькому до 28 грн/дол, що ще минулого тижня здавалось фантастикою.
  Сибарит написав:
  yama написав:А почему грн падает ? , завтра же будет аукцион ОВГЗ наоборот должна укрепляться

Все решили, что должна укрепляться и подали заявки на покупку валюты, ожидая хорошую цену :)
Закон сохранения всего говорит, что если чего-то на рынке ожидают все, этого не случится. Не могут все быть в выигрыше.

Я так розумію, що останні кілька торгів на МБ суттєво виріс попит на валюту, але він врівноважувався збільшеною пропозицією експортерів та нерезидентів які вирішили повернутись в ОВДП. Можливо, якщо б не нерезиденти ми вже були б в коридорі 28,5-29,0
  Сибарит написав:В четверг объем валютного рынка уменьшился с 686.8 до 683.8 млн, оставшись на очень высоком уровне. Обороты чистые, т.е. спрос был выше, чем в среду. Клиентские обороты сократились существенней, наметился перевес спроса.

Судячи по маржі наші місцеві валютчики не вірять в завтрашнє здорожчання долара.
Франківськ 28,05-07/28,27-30
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:55

  vovakwasov написав:
  flyman написав:5.4% дефіцит бюджета на наступний рік, ну допустим гривня девальване на 6%, отримаєм курс на кінець 2021 29,7 грн. за 1 долар США.


не допускаєте, що такі рівні будуть цієї зими-весни?

исключено, спите спокойно до осени 2021.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:03

  Zebra написав:Вот этот рывок сегодня на 28.20 - плохой сигнал для медведей.


В сегодняшнем отчете о финансовой стабильности НБУ сам пишет, что рекордные бюджетные расходы и социальные выплаты (вкл компенсации ФОПам) - это валютный риск
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:06

quote="5127749:sergikkc007"
  flyman написав:
  vovakwasov написав:
  flyman написав:5.4% дефіцит бюджета на наступний рік, ну допустим гривня девальване на 6%, отримаєм курс на кінець 2021 29,7 грн. за 1 долар США.


не допускаєте, що такі рівні будуть цієї зими-весни?

можуть бути, але потім на літо ревальвація, і на кінець року під 30
Власне цього року так і було. В березні 28,5+ а потім ...

цього року дефіцит держбюджету 7,5%, але це не точно

Дааа! Прогноз - так собі :lol:

-----------

Тоді візьми мінекономіки або НБУ прогноз. Там профі.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:денег ,которые в обычное время конвертнулись бы в валюту, может причин по которой гривна еще не 30 аж две:
-первая условная нищета населения и бизнеса, вследствие падения доходов
-вторая меньше чуть-чуть левых денег для конвертации по различным схемам (хотя если бы тронули хотя бы 1% крупняка, то эффект был бы в сто крат больше).

-бедность мало влияет на курс гривны (как и на стоимость яхт например), но ковид пощипал всех, в т.ч. крупный бизнес. Замедлился мультипликатор и таки да лишних денег на покупку валюты по 30 у среднего и крупного бизнеса - нет.
-существенно меньше денег на всё кроме ментов, дорог и медицины. Распил уменьшился на порядок. Одно дело воровать еду на пышной свадьбе, другое дело на поминках, где все пирожки посчитаны.
-нерезы не спешат выходить из овгз, а иногда новые заходят
-звр на самом высоком за 5 лет уровне, курс гривны стабилен, это успокаивает тех кто раньше сидел в валюте "на всякий случай".
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:21

Власти США согласовали пакет помощи населению, который включает в себя выплаты всем гражданам по 600$. В общей сложности на поддержку бизнеса, общественных организаций и людей выделят почти триллион долларов.

Тем не менее люди остались недовольны (https://twitter.com/search?q=600%20stim ... head_click) подобными мерами, потому что если пересчитать выплаты каждому гражданину США из всей суммы, то получается 3000$, а простой человек получает всего 600$, остальные 2400$ уходят бизнесу, фондам и др. организациям.

Источник, возможно "ворожий сайт из телеграма", за ссылку на который банят
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