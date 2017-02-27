Додано: Пон 21 гру, 2020 23:06

Автор77 написав: денег ,которые в обычное время конвертнулись бы в валюту, может причин по которой гривна еще не 30 аж две:

-первая условная нищета населения и бизнеса, вследствие падения доходов

-вторая меньше чуть-чуть левых денег для конвертации по различным схемам (хотя если бы тронули хотя бы 1% крупняка, то эффект был бы в сто крат больше). денег ,которые в обычное время конвертнулись бы в валюту, может причин по которой гривна еще не 30 аж две:-первая условная нищета населения и бизнеса, вследствие падения доходов-вторая меньше чуть-чуть левых денег для конвертации по различным схемам (хотя если бы тронули хотя бы 1% крупняка, то эффект был бы в сто крат больше).

-бедность мало влияет на курс гривны (как и на стоимость яхт например), но ковид пощипал всех, в т.ч. крупный бизнес. Замедлился мультипликатор и таки да лишних денег на покупку валюты по 30 у среднего и крупного бизнеса - нет.-существенно меньше денег на всё кроме ментов, дорог и медицины. Распил уменьшился на порядок. Одно дело воровать еду на пышной свадьбе, другое дело на поминках, где все пирожки посчитаны.-нерезы не спешат выходить из овгз, а иногда новые заходят-звр на самом высоком за 5 лет уровне, курс гривны стабилен, это успокаивает тех кто раньше сидел в валюте "на всякий случай".