zzzzzz написав:Бумаг завтра на аукцион выставили немерено, все выпуски безлимитные, бери сколько хочешь.....правда новости из Великобритании могут немного отпугнуть нерезов...
Следующий аукцион нерезы наверно пропустят из-за праздников. С другой стороны, они даже в пятницу гребли со вторички бумаги....
Якщо нерези вирішать вкластись у ОВДП на завтрашньому аукціоні, то є ймовірність, що завтра з початку торгів ми побачимо суттєве падіння котирування на відкритті і це буде приводом для НБУ вийти на МБ із купівлею валюти. Таким чином суттєві об'єми валюти можуть бути конвертовані у гривню по курсу близькому до 28 грн/дол, що ще минулого тижня здавалось фантастикою.
Сибарит написав:
yama написав:А почему грн падает ? , завтра же будет аукцион ОВГЗ наоборот должна укрепляться
Все решили, что должна укрепляться и подали заявки на покупку валюты, ожидая хорошую цену Закон сохранения всего говорит, что если чего-то на рынке ожидают все, этого не случится. Не могут все быть в выигрыше.
Я так розумію, що останні кілька торгів на МБ суттєво виріс попит на валюту, але він врівноважувався збільшеною пропозицією експортерів та нерезидентів які вирішили повернутись в ОВДП. Можливо, якщо б не нерезиденти ми вже були б в коридорі 28,5-29,0
Сибарит написав:В четверг объем валютного рынка уменьшился с 686.8 до 683.8 млн, оставшись на очень высоком уровне. Обороты чистые, т.е. спрос был выше, чем в среду. Клиентские обороты сократились существенней, наметился перевес спроса.
Судячи по маржі наші місцеві валютчики не вірять в завтрашнє здорожчання долара. Франківськ 28,05-07/28,27-30
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Автор77 написав:денег ,которые в обычное время конвертнулись бы в валюту, может причин по которой гривна еще не 30 аж две: -первая условная нищета населения и бизнеса, вследствие падения доходов -вторая меньше чуть-чуть левых денег для конвертации по различным схемам (хотя если бы тронули хотя бы 1% крупняка, то эффект был бы в сто крат больше).
-бедность мало влияет на курс гривны (как и на стоимость яхт например), но ковид пощипал всех, в т.ч. крупный бизнес. Замедлился мультипликатор и таки да лишних денег на покупку валюты по 30 у среднего и крупного бизнеса - нет. -существенно меньше денег на всё кроме ментов, дорог и медицины. Распил уменьшился на порядок. Одно дело воровать еду на пышной свадьбе, другое дело на поминках, где все пирожки посчитаны. -нерезы не спешат выходить из овгз, а иногда новые заходят -звр на самом высоком за 5 лет уровне, курс гривны стабилен, это успокаивает тех кто раньше сидел в валюте "на всякий случай".
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Власти США согласовали пакет помощи населению, который включает в себя выплаты всем гражданам по 600$. В общей сложности на поддержку бизнеса, общественных организаций и людей выделят почти триллион долларов.
Тем не менее люди остались недовольны (https://twitter.com/search?q=600%20stim ... head_click) подобными мерами, потому что если пересчитать выплаты каждому гражданину США из всей суммы, то получается 3000$, а простой человек получает всего 600$, остальные 2400$ уходят бизнесу, фондам и др. организациям.
Источник, возможно "ворожий сайт из телеграма", за ссылку на который банят