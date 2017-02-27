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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7024702570267027
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:26

  buratinyo написав:
  Alex2006 написав:
  Xenon написав:посмотрите что на биржах сегодня творится

на фоне ожиданий нового коронокризиса из Британии, все валиться и все опять в доллар побежали, вот он и растет

Та ничего там не растет. У нас на МБ просто спекулянты на пустом рынке задрали курс, не в перывй и не в последний раз. Все надеются, что олени поведутся покупать задорого :)


Таки прыжок по доллару сегодня был и в миру. Посмотрите на его индекс за сегодня. Так бывает лишь когда что-то произошло, но еще никто не знает как оно аукнется.

Думаете все из-за Британии? Россия новый штамм опробовала там?
Зображення


Очень вероятно просто идет небольшая фиксация прибылей в конце года, а прибыли пока еще считают в доллярах :D .
Или еще проще, как у нас в некоторые времена выходные было спокойнее проводить в долларе, мировые инвесторы тоже решили перенять эту добрую традицию и пойти спокойно на праздники. :mrgreen:
А это новая прошивочка вируса (иначе я это не могу сказать, хоть я и не отрицаю существование вируса и его некоторую опасность) - это очередной этап наведения страха и повод всех погонять. кажется заигрались немного. :shock: Плюс очень странное совпадение Брексит <-> новый штамм вируса именно в Британии - Совпадение? не думаю :shock:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 21 гру, 2020 23:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:27

  Вкладчик1234 написав:
Власти США согласовали пакет помощи населению, который включает в себя выплаты всем гражданам по 600$. В общей сложности на поддержку бизнеса, общественных организаций и людей выделят почти триллион долларов.

Тем не менее люди остались недовольны (https://twitter.com/search?q=600%20stim ... head_click) подобными мерами, потому что если пересчитать выплаты каждому гражданину США из всей суммы, то получается 3000$, а простой человек получает всего 600$, остальные 2400$ уходят бизнесу, фондам и др. организациям.

Источник, возможно "ворожий сайт из телеграма", за ссылку на который банят

Ну в Європі та інших Австраліях в загалі нічого не платять
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:31

  Ukrainian написав:
  Вкладчик1234 написав:
Власти США согласовали пакет помощи населению, который включает в себя выплаты всем гражданам по 600$. В общей сложности на поддержку бизнеса, общественных организаций и людей выделят почти триллион долларов.

Тем не менее люди остались недовольны (https://twitter.com/search?q=600%20stim ... head_click) подобными мерами, потому что если пересчитать выплаты каждому гражданину США из всей суммы, то получается 3000$, а простой человек получает всего 600$, остальные 2400$ уходят бизнесу, фондам и др. организациям.

Источник, возможно "ворожий сайт из телеграма", за ссылку на который банят

Ну в Європі та інших Австраліях в загалі нічого не платять

Ну если бы в Украине "согласовали пакет помощи" на 1трлн грн, и из него выплатили всем по 600грн (ок, пусть с поправкой на количество населения - по 6000грн) - не возник бы вопрос "а где остальные деньги"?
Или такие вопросы "не на часі"?

Некоторые заморачиваются с какими-то дорогами, мостами, аэропортами-стадионами... А оказывается всё можно сделать "проще" :) Распилить пирог, и чуть-чуть струсить крошек холопам :)

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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:42

  vitaliy_berdinskikh написав:Не во всякий понедельник 25 после того как в воскресенье подупало до 10 после субботних 15.

А к концу дня курс продажи подрос ещё и составляет уже в среднем 30-35 копеек.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:51

  Nazarkino написав:Там до названих персонажів є ще один оракул пріхожинських так званий andrein, но як би все зрозуміло бабло плятять музика грає, запитання до модераторів альо Ви як там??

*Відправлено з Чату


Там ще пару було,але срадіо і руфекс особливі,вони входять в довіру і стають експертами - на всіх темах. Співпадіння)) не може нормальна людина всюди писати.А кантора пашет... Гебісти.

Так що з курсом завтра?
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