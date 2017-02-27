Xenon написав:посмотрите что на биржах сегодня творится
на фоне ожиданий нового коронокризиса из Британии, все валиться и все опять в доллар побежали, вот он и растет
Та ничего там не растет. У нас на МБ просто спекулянты на пустом рынке задрали курс, не в перывй и не в последний раз. Все надеются, что олени поведутся покупать задорого
Таки прыжок по доллару сегодня был и в миру. Посмотрите на его индекс за сегодня. Так бывает лишь когда что-то произошло, но еще никто не знает как оно аукнется.
Думаете все из-за Британии? Россия новый штамм опробовала там?
Очень вероятно просто идет небольшая фиксация прибылей в конце года, а прибыли пока еще считают в доллярах . Или еще проще, как у нас в некоторые времена выходные было спокойнее проводить в долларе, мировые инвесторы тоже решили перенять эту добрую традицию и пойти спокойно на праздники. А это новая прошивочка вируса (иначе я это не могу сказать, хоть я и не отрицаю существование вируса и его некоторую опасность) - это очередной этап наведения страха и повод всех погонять. кажется заигрались немного. Плюс очень странное совпадение Брексит <-> новый штамм вируса именно в Британии - Совпадение? не думаю
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 21 гру, 2020 23:43, всього редагувалось 2 разів.
Власти США согласовали пакет помощи населению, который включает в себя выплаты всем гражданам по 600$. В общей сложности на поддержку бизнеса, общественных организаций и людей выделят почти триллион долларов.
Тем не менее люди остались недовольны (https://twitter.com/search?q=600%20stim ... head_click) подобными мерами, потому что если пересчитать выплаты каждому гражданину США из всей суммы, то получается 3000$, а простой человек получает всего 600$, остальные 2400$ уходят бизнесу, фондам и др. организациям.
Источник, возможно "ворожий сайт из телеграма", за ссылку на который банят
Ну в Європі та інших Австраліях в загалі нічого не платять
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Власти США согласовали пакет помощи населению, который включает в себя выплаты всем гражданам по 600$. В общей сложности на поддержку бизнеса, общественных организаций и людей выделят почти триллион долларов.
Тем не менее люди остались недовольны (https://twitter.com/search?q=600%20stim ... head_click) подобными мерами, потому что если пересчитать выплаты каждому гражданину США из всей суммы, то получается 3000$, а простой человек получает всего 600$, остальные 2400$ уходят бизнесу, фондам и др. организациям.
Источник, возможно "ворожий сайт из телеграма", за ссылку на который банят
Ну в Європі та інших Австраліях в загалі нічого не платять
Ну если бы в Украине "согласовали пакет помощи" на 1трлн грн, и из него выплатили всем по 600грн (ок, пусть с поправкой на количество населения - по 6000грн) - не возник бы вопрос "а где остальные деньги"? Или такие вопросы "не на часі"?
Некоторые заморачиваются с какими-то дорогами, мостами, аэропортами-стадионами... А оказывается всё можно сделать "проще" Распилить пирог, и чуть-чуть струсить крошек холопам