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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7023702470257026>
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:16

  Сибарит написав:
  goldfinger написав:может я чего-то не понимаю или считать не умею,но если доходы триллион,а дефицит 250 ярдов,то это 25% дефицит,а не 5.Шо за....

Просто не внимательно читаете :)
Процент посчитан относительно ВВП, а не бюджета.

Верно,но прогнозный ВВП это сейчас вообще пальцем в небо.Дефицит бюджета в процентах от ВВП соответственно тоже с потолка.А дырка от превышения расходов реальна и ее размер совсем не детский.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:44

  flyman написав:
  vovakwasov написав:
  flyman написав:5.4% дефіцит бюджета на наступний рік, ну допустим гривня девальване на 6%, отримаєм курс на кінець 2021 29,7 грн. за 1 долар США.


не допускаєте, що такі рівні будуть цієї зими-весни?

можуть бути, але потім на літо ревальвація, і на кінець року під 30
Власне цього року так і було. В березні 28,5+ а потім ...

цього року дефіцит держбюджету 7,5%, але це не точно

Дааа! Прогноз - так собі :lol:
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот этот рывок сегодня на 28.20 - плохой сигнал для медведей.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:49

  zzzzzz написав:Бумаг завтра на аукцион выставили немерено, все выпуски безлимитные, бери сколько хочешь.....правда новости из Великобритании могут немного отпугнуть нерезов...

Следующий аукцион нерезы наверно пропустят из-за праздников. С другой стороны, они даже в пятницу гребли со вторички бумаги....

Якщо нерези вирішать вкластись у ОВДП на завтрашньому аукціоні, то є ймовірність, що завтра з початку торгів ми побачимо суттєве падіння котирування на відкритті і це буде приводом для НБУ вийти на МБ із купівлею валюти. Таким чином суттєві об'єми валюти можуть бути конвертовані у гривню по курсу близькому до 28 грн/дол, що ще минулого тижня здавалось фантастикою.
  Сибарит написав:
  yama написав:А почему грн падает ? , завтра же будет аукцион ОВГЗ наоборот должна укрепляться

Все решили, что должна укрепляться и подали заявки на покупку валюты, ожидая хорошую цену :)
Закон сохранения всего говорит, что если чего-то на рынке ожидают все, этого не случится. Не могут все быть в выигрыше.

Я так розумію, що останні кілька торгів на МБ суттєво виріс попит на валюту, але він врівноважувався збільшеною пропозицією експортерів та нерезидентів які вирішили повернутись в ОВДП. Можливо, якщо б не нерезиденти ми вже були б в коридорі 28,5-29,0
  Сибарит написав:В четверг объем валютного рынка уменьшился с 686.8 до 683.8 млн, оставшись на очень высоком уровне. Обороты чистые, т.е. спрос был выше, чем в среду. Клиентские обороты сократились существенней, наметился перевес спроса.

Судячи по маржі наші місцеві валютчики не вірять в завтрашнє здорожчання долара.
Франківськ 28,05-07/28,27-30
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:55

  vovakwasov написав:
  flyman написав:5.4% дефіцит бюджета на наступний рік, ну допустим гривня девальване на 6%, отримаєм курс на кінець 2021 29,7 грн. за 1 долар США.


не допускаєте, що такі рівні будуть цієї зими-весни?

исключено, спите спокойно до осени 2021.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:03

  Zebra написав:Вот этот рывок сегодня на 28.20 - плохой сигнал для медведей.


В сегодняшнем отчете о финансовой стабильности НБУ сам пишет, что рекордные бюджетные расходы и социальные выплаты (вкл компенсации ФОПам) - это валютный риск
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:денег ,которые в обычное время конвертнулись бы в валюту, может причин по которой гривна еще не 30 аж две:
-первая условная нищета населения и бизнеса, вследствие падения доходов
-вторая меньше чуть-чуть левых денег для конвертации по различным схемам (хотя если бы тронули хотя бы 1% крупняка, то эффект был бы в сто крат больше).

-бедность мало влияет на курс гривны (как и на стоимость яхт например), но ковид пощипал всех, в т.ч. крупный бизнес. Замедлился мультипликатор и таки да лишних денег на покупку валюты по 30 у среднего и крупного бизнеса - нет.
-существенно меньше денег на всё кроме ментов, дорог и медицины. Распил уменьшился на порядок. Одно дело воровать еду на пышной свадьбе, другое дело на поминках, где все пирожки посчитаны.
-нерезы не спешат выходить из овгз, а иногда новые заходят
-звр на самом высоком за 5 лет уровне, курс гривны стабилен, это успокаивает тех кто раньше сидел в валюте "на всякий случай".
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:26

  buratinyo написав:
  Alex2006 написав:
  Xenon написав:посмотрите что на биржах сегодня творится

на фоне ожиданий нового коронокризиса из Британии, все валиться и все опять в доллар побежали, вот он и растет

Та ничего там не растет. У нас на МБ просто спекулянты на пустом рынке задрали курс, не в перывй и не в последний раз. Все надеются, что олени поведутся покупать задорого :)


Таки прыжок по доллару сегодня был и в миру. Посмотрите на его индекс за сегодня. Так бывает лишь когда что-то произошло, но еще никто не знает как оно аукнется.

Думаете все из-за Британии? Россия новый штамм опробовала там?
Зображення


Очень вероятно просто идет небольшая фиксация прибылей в конце года, а прибыли пока еще считают в доллярах :D .
Или еще проще, как у нас в некоторые времена выходные было спокойнее проводить в долларе, мировые инвесторы тоже решили перенять эту добрую традицию и пойти спокойно на праздники. :mrgreen:
А это новая прошивочка вируса (иначе я это не могу сказать, хоть я и не отрицаю существование вируса и его некоторую опасность) - это очередной этап наведения страха и повод всех погонять. кажется заигрались немного. :shock: Плюс очень странное совпадение Брексит <-> новый штамм вируса именно в Британии - Совпадение? не думаю :shock:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 21 гру, 2020 23:43, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:42

  vitaliy_berdinskikh написав:Не во всякий понедельник 25 после того как в воскресенье подупало до 10 после субботних 15.

А к концу дня курс продажи подрос ещё и составляет уже в среднем 30-35 копеек.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 09:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

какие у кого прогнозы по межбанку на сегодня?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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