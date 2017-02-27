zzzzzz написав:Бумаг завтра на аукцион выставили немерено, все выпуски безлимитные, бери сколько хочешь.....правда новости из Великобритании могут немного отпугнуть нерезов...
Следующий аукцион нерезы наверно пропустят из-за праздников. С другой стороны, они даже в пятницу гребли со вторички бумаги....
Якщо нерези вирішать вкластись у ОВДП на завтрашньому аукціоні, то є ймовірність, що завтра з початку торгів ми побачимо суттєве падіння котирування на відкритті і це буде приводом для НБУ вийти на МБ із купівлею валюти. Таким чином суттєві об'єми валюти можуть бути конвертовані у гривню по курсу близькому до 28 грн/дол, що ще минулого тижня здавалось фантастикою.
Сибарит написав:
yama написав:А почему грн падает ? , завтра же будет аукцион ОВГЗ наоборот должна укрепляться
Все решили, что должна укрепляться и подали заявки на покупку валюты, ожидая хорошую цену Закон сохранения всего говорит, что если чего-то на рынке ожидают все, этого не случится. Не могут все быть в выигрыше.
Я так розумію, що останні кілька торгів на МБ суттєво виріс попит на валюту, але він врівноважувався збільшеною пропозицією експортерів та нерезидентів які вирішили повернутись в ОВДП. Можливо, якщо б не нерезиденти ми вже були б в коридорі 28,5-29,0
Сибарит написав:В четверг объем валютного рынка уменьшился с 686.8 до 683.8 млн, оставшись на очень высоком уровне. Обороты чистые, т.е. спрос был выше, чем в среду. Клиентские обороты сократились существенней, наметился перевес спроса.
Судячи по маржі наші місцеві валютчики не вірять в завтрашнє здорожчання долара. Франківськ 28,05-07/28,27-30
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Автор77 написав:денег ,которые в обычное время конвертнулись бы в валюту, может причин по которой гривна еще не 30 аж две: -первая условная нищета населения и бизнеса, вследствие падения доходов -вторая меньше чуть-чуть левых денег для конвертации по различным схемам (хотя если бы тронули хотя бы 1% крупняка, то эффект был бы в сто крат больше).
-бедность мало влияет на курс гривны (как и на стоимость яхт например), но ковид пощипал всех, в т.ч. крупный бизнес. Замедлился мультипликатор и таки да лишних денег на покупку валюты по 30 у среднего и крупного бизнеса - нет. -существенно меньше денег на всё кроме ментов, дорог и медицины. Распил уменьшился на порядок. Одно дело воровать еду на пышной свадьбе, другое дело на поминках, где все пирожки посчитаны. -нерезы не спешат выходить из овгз, а иногда новые заходят -звр на самом высоком за 5 лет уровне, курс гривны стабилен, это успокаивает тех кто раньше сидел в валюте "на всякий случай".
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Xenon написав:посмотрите что на биржах сегодня творится
на фоне ожиданий нового коронокризиса из Британии, все валиться и все опять в доллар побежали, вот он и растет
Та ничего там не растет. У нас на МБ просто спекулянты на пустом рынке задрали курс, не в перывй и не в последний раз. Все надеются, что олени поведутся покупать задорого
Таки прыжок по доллару сегодня был и в миру. Посмотрите на его индекс за сегодня. Так бывает лишь когда что-то произошло, но еще никто не знает как оно аукнется.
Думаете все из-за Британии? Россия новый штамм опробовала там?
Очень вероятно просто идет небольшая фиксация прибылей в конце года, а прибыли пока еще считают в доллярах . Или еще проще, как у нас в некоторые времена выходные было спокойнее проводить в долларе, мировые инвесторы тоже решили перенять эту добрую традицию и пойти спокойно на праздники. А это новая прошивочка вируса (иначе я это не могу сказать, хоть я и не отрицаю существование вируса и его некоторую опасность) - это очередной этап наведения страха и повод всех погонять. кажется заигрались немного. Плюс очень странное совпадение Брексит <-> новый штамм вируса именно в Британии - Совпадение? не думаю
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 21 гру, 2020 23:43, всього редагувалось 2 разів.