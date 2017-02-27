Додано: Вів 22 гру, 2020 10:04

1.Ну бедность я написал образно,имелось ввиду вот что: на конкретном примере, сейчас в крупных городах страны тысячи офисов пустуют после съезда многих на удаленку,это означает,что миллионы гривен аренды ( а это не всегда - конвертируемые доллары от штатовских и других материнок) не получат собственники, и не купят на эти деньги доллары.Ну и фактор 100-200 дол.для пересичного никто не отменял, в жирные 2005-2008(первая половина) привычным было купить сотню вторую валюты на подарок,или в заначку даже среди простых соотечественников."Пересичному" сейчас не до валюты.Насчет мультипликатора, да,тут правильно - бизнес снимает совсем не те деньги,что раньше в качестве навара, тут уже думают о сохранении бизнеса,а не об излишках в валюту.2.Тут-в десятку, это как раньше у нас - тянули из прибыли,а сейчас из убытка,или как в народе говорят все у нас - тянули из полной более менее кормушки,а сейчас из полупустой.3.Насчет нерезов, ну тут как герой Шукшина говорил"деньги жгут ляжку", и страшно, и готовы рискнуть так как прибыль тут "клондайковская". Но, все равно тренд на выход остается - все-таки не верят в стабильность на нашем валютном рынке.4.ЗВР-да,на достаточном уровне более менее, ну не 35 как в иные годы, но и не почти ноль как в 2015-м.Но сравним, к примеру с Белорусскими ЗВР - 7.5 млрд. -не самим стабильным мягко говоря государством, учитывая ,что населения у нас в 4 раза больше,то и ЗВР меньше 35-40 - мизерны.Так что мое мнение - 26 млрд,или сколько там ЗВР для нас пол-беды лишь при нулевых долгах.А у нас такой навес долгов и разрывов, что только при ЗВР 45 чувствовали себя бы спокойно.Так что девальвации - быть, однозначно.5.Курс гривны стабильный говорите, МВФ и все такое, ну раньше даже при транше МВФ бывало МБ лихорадило, а стабильность в наших условиях перманентной турбулентности -это дело временное.В 2008-м весной также было стабильно, я продал в регионах бабушки хрущевку однокомнатную за 40 с копейками без ремонта,уже осенью она стоила чуть более 10.Только тогда причины были внешние конечно, но у нас сейчас сугубо внутренние считаю - не слабее тех внешних образца 2008-го.Это как идешь по лесу,сверху трава -благополучие вроде, а снизу болото - люди не платят коммуналку, бегут гастерами,бюджет только после 50 млрд.грн. ОВГЗ- пару миллиардов шахтерам на зарплаты кинул, о чем сразу же гордо отчитались, нет ну реально чувствуются пустые карманы.А сверху вертолет все это поливает гривной.Ну как оно может окончиться,ответ по моему очевиден.Вопросах в сроках.