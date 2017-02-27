+ -5коп, такого драйву як вчора небуде
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 гру, 2020 09:53
+ -5коп, такого драйву як вчора небуде
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 22 гру, 2020 09:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Банки зранку непристойно розтягнули маржу. Поки що невизначеність. Не має 100% впевненості шо нерези із об'ємами прийдуть на сьогоднішній аукціон.
В якійсь мірі вчора почала формуватись відкладена пропозиція збоку експортерів. Сьогоднішній день буде цікавим на МБ.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 22 гру, 2020 10:04
vitaliian
Валютный рынок в контексте ДС
1.Ну бедность я написал образно,имелось ввиду вот что: на конкретном примере, сейчас в крупных городах страны тысячи офисов пустуют после съезда многих на удаленку,это означает,что миллионы гривен аренды ( а это не всегда - конвертируемые доллары от штатовских и других материнок) не получат собственники, и не купят на эти деньги доллары.
Ну и фактор 100-200 дол.для пересичного никто не отменял, в жирные 2005-2008(первая половина) привычным было купить сотню вторую валюты на подарок,или в заначку даже среди простых соотечественников."Пересичному" сейчас не до валюты.
Насчет мультипликатора, да,тут правильно - бизнес снимает совсем не те деньги,что раньше в качестве навара, тут уже думают о сохранении бизнеса,а не об излишках в валюту.
2.Тут-в десятку, это как раньше у нас - тянули из прибыли,а сейчас из убытка,
или как в народе говорят все у нас - тянули из полной более менее кормушки,а сейчас из полупустой.
3.Насчет нерезов, ну тут как герой Шукшина говорил"деньги жгут ляжку", и страшно, и готовы рискнуть так как прибыль тут "клондайковская". Но, все равно тренд на выход остается - все-таки не верят в стабильность на нашем валютном рынке.
4.ЗВР-да,на достаточном уровне более менее, ну не 35 как в иные годы, но и не почти ноль как в 2015-м.Но сравним, к примеру с Белорусскими ЗВР - 7.5 млрд. -не самим стабильным мягко говоря государством, учитывая ,что населения у нас в 4 раза больше,то и ЗВР меньше 35-40 - мизерны.
Так что мое мнение - 26 млрд,или сколько там ЗВР для нас пол-беды лишь при нулевых долгах.
А у нас такой навес долгов и разрывов, что только при ЗВР 45 чувствовали себя бы спокойно.
Так что девальвации - быть, однозначно.
5.Курс гривны стабильный говорите, МВФ и все такое, ну раньше даже при транше МВФ бывало МБ лихорадило, а стабильность в наших условиях перманентной турбулентности -это дело временное.
В 2008-м весной также было стабильно, я продал в регионах бабушки хрущевку однокомнатную за 40 с копейками без ремонта,уже осенью она стоила чуть более 10.Только тогда причины были внешние конечно, но у нас сейчас сугубо внутренние считаю - не слабее тех внешних образца 2008-го.Это как идешь по лесу,сверху трава -благополучие вроде, а снизу болото - люди не платят коммуналку, бегут гастерами,бюджет только после 50 млрд.грн. ОВГЗ- пару миллиардов шахтерам на зарплаты кинул, о чем сразу же гордо отчитались, нет ну реально чувствуются пустые карманы.
А сверху вертолет все это поливает гривной.
Ну как оно может окончиться,ответ по моему очевиден.Вопросах в сроках.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Вів 22 гру, 2020 10:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вы всё правильно пишете, но путаете понятия. Кризис 2008 был долговой, банки уверовали в новое экономическое чудо, раздавали кредиты пачками, мультипликатор работал на максимуме, (в понедельник зимой 2008 я искал купить себе авто, к пятнице все выбранные мной варианты были распроданы). Народ потерял связь с реальностью покупал б/у машины по 30 тыс долларов и хрущи по 80. Ежу понятно что экономика не генерировала таких доходов, поэтому произошла коррекция с 5 до 8 грн/$ но главное деньги перестали быть доступными, что сдерживало курс 8 целых 7 лет.
Сейчас деньги пытаются сделать доступными чтобы оживить мультипликатор, но адекватных механизмов нет, потребление падает, на счёт бизнеса это точно, распродаются помещения, оборудование, сокращают персонал. В таких условиях девал невозможен математически, как из фарша нельзя обратно сделать мясо. Мы получили последствия девала без самого девала.
Не бывает девала ради девала, девал решает какую то экономическую задачу (а точнее уравнение), сейчас нет такой задачи которую бы можно было решить девальвацией. Сейчас задача оживить мультипликатор, когда в 2008 задача была обратная - охладить его.
Собственно отсюда и прогноз на среднесрочное укрепление гривны (для тех умников которые думают что я просто угадываю курсы). Не все проблемы решаются девалом.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 гру, 2020 10:39, всього редагувалось 5 разів.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: Вів 22 гру, 2020 10:27
Уже давно валютные ОВГЗ приобретаются за валюту.
Додано: Вів 22 гру, 2020 10:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 22 гру, 2020 10:44
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 22 гру, 2020 10:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 22 гру, 2020 10:49
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