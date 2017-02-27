Спасибо за уточнение.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 гру, 2020 10:52
Додано: Вів 22 гру, 2020 10:56
Додано: Вів 22 гру, 2020 11:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Девальвація вирішує бюджетні проблеми - збільшується надходження гривень в бюджет, коли падає експорт. Саме так і було в 2014-2015 роках, причому не тільки в нас, але і в постсовкових сусідів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 22 гру, 2020 11:15
А какой экономический смысл в этом?
Например, есть условный нерезидент с лимоном баксов. Он получается сначала сливает бакс по 28.0 например, а на следующий день он может попасть в ситуацию, когда фактически делается расчет гривневой суммы по 28.2 для расчета по валютным ОВГЗ на 1 млн долл.?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 22 гру, 2020 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 гру, 2020 11:17
vitaliian
На счет кратковременного прогноза, так я и не утверждаю, что вот завтра прямо девал.
Наоборот ,то что сейчас происходит очень похоже на загон:
1.Мешки гривны в бюджетном распиле.
2.Плюс традиционное для кризисных лет 2014-2020 желание населения встретить новый год в валюте, раньше наоборот было, публика гуляла и перед новым годом валютчики воротили нос от доллара с отвращением.
3.Ну может еще возобновление товарных запасов с черной пятницы,которая потрусила склады,правда,много брать для пополнения запасов не будут, не те сейчас времена.
Но, впереди - самый ненужный для доллара день в Украине, где-то по памяти 5-6 число января, валютчики у нас даже в последние годы валюту покупали по демпингу, так как много заробитчан приезжает сейчас не так как раньше до 2014-го в сентябре, а перед самим новым годом, или даже перед рождеством, основной слив гастеров идет перед рождеством, поэтому если будет что лишнее по гривне у меня, то пойду на ЧР как раз в это время для покупки евро.Обычно в это время курсы продажи комфортные на ЧР.
До 2014-го комфорт для покупки был почти весь декабрь, а сейчас лишь 1-2 дня перед рождеством.Ну это если какая-то бяка в инфо-пространстве не выйдет.
Ну и карантин,фактор немалый.
Теперь польза от девала,пишете,что ее нет:
1.Цены на стройматериалы растут, еще немного роста на РН и никакая ипотека не поможет, опять будут метры по цене восточной Европы, что нелогично,учитывая качество метров.
2.Половина бюджета доходной части зависит от курса, если будет 26-27, как Скаршевский ,к примеру, говорит, будет песец бюджету,что в наших и так "разрывных" условиях равнозначно коллапсу и депрессии.
Для более менее норм. бюджетных поступлений нужно цены вверх и курс вверх.
3.Ну и нерезы,если начнут строить домик номер два -это потом двойной головной болью для валютного рынка закончится, чем больше домик,тем больнее с крыши падать.
4.Не говоря уже ,что наша продуктивность труда никак не тянет ни на 6, ни на 6.5 минималки, ни даже на среднюю по стране.
5.А цены, если так пойдет и дальше вскоре петрушку будут немцы и испанцы к нам завозить.Представим внешнее сальдо,это ж в стиле Сальвадора Дали что-то будет.
Ну чем это перебить землей,коррупцией, приватизацией?
Ничего не получится.
Пятый пункт основной на мой взгляд, итак абсурд происходит, отечественные цены почти равные на многие позиции даже бундесовским. Ну я уже приводил пример на национальный замок и бундесовский,разница очень небольшая в цене, а качество,просто нет слов какой разрыв.То же по многим позициям продуктов,отдыха и т.п.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Вів 22 гру, 2020 11:29
так,
дрейфуєм за кроскурсом нікомунепотрібного до євро
продав чергову порцію ПА28.18 та забив річний гривневий стовчик з поповненням під 10,25%
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 22 гру, 2020 11:36
Если у вас валюта-приходите и покупаете за валюту.В 2019 году изменили танцы с бубном через гривну! И на вторичном рынке,я так понимаю,тоже:
Додано: Вів 22 гру, 2020 11:48
У самого вже лижі намазані, боюсь що на купівлю сам час зливати,завтра післязавтра можемо спуститись на 10,15коп
*Відправлено з Чату
|