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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7024702570267027
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:52

  sergey_sryvkin написав:
  SILVER_UA написав:
  IGNAT написав:Уже давно валютные ОВГЗ приобретаются за валюту.

определиться бы уже точно


На первинному ринку - за валюту, на вторинному - за гривню.

Спасибо за уточнение.
IGNAT
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:56

  IGNAT написав:Уже давно валютные ОВГЗ приобретаются за валюту.


Это ваш брокер может предлагать такую услугу. Но не Минфин и его первичные дилеры. Впрочем, в любом случае это будет за ваш счет:

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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Не бывает девала ради девала, девал решает какую то экономическую задачу (а точнее уравнение), сейчас нет такой задачи которую бы можно было решить девальвацией

Девальвація вирішує бюджетні проблеми - збільшується надходження гривень в бюджет, коли падає експорт. Саме так і було в 2014-2015 роках, причому не тільки в нас, але і в постсовкових сусідів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:15

  zРадио написав:
  IGNAT написав:Уже давно валютные ОВГЗ приобретаются за валюту.


Это ваш брокер может предлагать такую услугу. Но не Минфин и его первичные дилеры. Впрочем, в любом случае это будет за ваш счет:

Зображення


А какой экономический смысл в этом?
Например, есть условный нерезидент с лимоном баксов. Он получается сначала сливает бакс по 28.0 например, а на следующий день он может попасть в ситуацию, когда фактически делается расчет гривневой суммы по 28.2 для расчета по валютным ОВГЗ на 1 млн долл.? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 22 гру, 2020 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:17

vitaliian

На счет кратковременного прогноза, так я и не утверждаю, что вот завтра прямо девал.
Наоборот ,то что сейчас происходит очень похоже на загон:
1.Мешки гривны в бюджетном распиле.
2.Плюс традиционное для кризисных лет 2014-2020 желание населения встретить новый год в валюте, раньше наоборот было, публика гуляла и перед новым годом валютчики воротили нос от доллара с отвращением.
3.Ну может еще возобновление товарных запасов с черной пятницы,которая потрусила склады,правда,много брать для пополнения запасов не будут, не те сейчас времена.

Но, впереди - самый ненужный для доллара день в Украине, где-то по памяти 5-6 число января, валютчики у нас даже в последние годы валюту покупали по демпингу, так как много заробитчан приезжает сейчас не так как раньше до 2014-го в сентябре, а перед самим новым годом, или даже перед рождеством, основной слив гастеров идет перед рождеством, поэтому если будет что лишнее по гривне у меня, то пойду на ЧР как раз в это время для покупки евро.Обычно в это время курсы продажи комфортные на ЧР.

До 2014-го комфорт для покупки был почти весь декабрь, а сейчас лишь 1-2 дня перед рождеством.Ну это если какая-то бяка в инфо-пространстве не выйдет.

Ну и карантин,фактор немалый.

Теперь польза от девала,пишете,что ее нет:
1.Цены на стройматериалы растут, еще немного роста на РН и никакая ипотека не поможет, опять будут метры по цене восточной Европы, что нелогично,учитывая качество метров.
2.Половина бюджета доходной части зависит от курса, если будет 26-27, как Скаршевский ,к примеру, говорит, будет песец бюджету,что в наших и так "разрывных" условиях равнозначно коллапсу и депрессии.
Для более менее норм. бюджетных поступлений нужно цены вверх и курс вверх.
3.Ну и нерезы,если начнут строить домик номер два -это потом двойной головной болью для валютного рынка закончится, чем больше домик,тем больнее с крыши падать.
4.Не говоря уже ,что наша продуктивность труда никак не тянет ни на 6, ни на 6.5 минималки, ни даже на среднюю по стране.
5.А цены, если так пойдет и дальше вскоре петрушку будут немцы и испанцы к нам завозить.Представим внешнее сальдо,это ж в стиле Сальвадора Дали что-то будет.
Ну чем это перебить землей,коррупцией, приватизацией?
Ничего не получится.

Пятый пункт основной на мой взгляд, итак абсурд происходит, отечественные цены почти равные на многие позиции даже бундесовским. Ну я уже приводил пример на национальный замок и бундесовский,разница очень небольшая в цене, а качество,просто нет слов какой разрыв.То же по многим позициям продуктов,отдыха и т.п.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:29

  Nazarkino написав:
  vitaliian написав:какие у кого прогнозы по межбанку на сегодня?

+ -5коп, такого драйву як вчора небуде

*Відправлено з Чату

так,
дрейфуєм за кроскурсом нікомунепотрібного до євро
продав чергову порцію ПА28.18 та забив річний гривневий стовчик з поповненням під 10,25%
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:36

  Alex2007 написав:
  zРадио написав:
  IGNAT написав:Уже давно валютные ОВГЗ приобретаются за валюту.


Это ваш брокер может предлагать такую услугу. Но не Минфин и его первичные дилеры. Впрочем, в любом случае это будет за ваш счет:

Зображення


А какой экономический смысл в этом?
Например, есть условный нерезидент с лимоном баксов. Он получается сначала сливает бакс по 28.0 например, а на следующий день он может попасть в ситуацию, когда фактически делается расчет гривневой суммы по 28.2 для расчета по валютным ОВГЗ на 1 млн долл.? :mrgreen:

Если у вас валюта-приходите и покупаете за валюту.В 2019 году изменили танцы с бубном через гривну! И на вторичном рынке,я так понимаю,тоже: https://finclub.net/news/valyutnye-ovgz ... lyutu.html Речь,конечно же о валютных ОВГЗ.
IGNAT
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:48

  flyman написав:так, дрейфуєм за кроскурсом нікомунепотрібного до євро продав чергову порцію ПА28.18 та забив річний гривневий стовчик з поповненням під 10,25%

У самого вже лижі намазані, боюсь що на купівлю сам час зливати,завтра післязавтра можемо спуститись на 10,15коп

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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