Додано: Вів 22 гру, 2020 11:17

vitaliian



На счет кратковременного прогноза, так я и не утверждаю, что вот завтра прямо девал.

Наоборот ,то что сейчас происходит очень похоже на загон:

1.Мешки гривны в бюджетном распиле.

2.Плюс традиционное для кризисных лет 2014-2020 желание населения встретить новый год в валюте, раньше наоборот было, публика гуляла и перед новым годом валютчики воротили нос от доллара с отвращением.

3.Ну может еще возобновление товарных запасов с черной пятницы,которая потрусила склады,правда,много брать для пополнения запасов не будут, не те сейчас времена.



Но, впереди - самый ненужный для доллара день в Украине, где-то по памяти 5-6 число января, валютчики у нас даже в последние годы валюту покупали по демпингу, так как много заробитчан приезжает сейчас не так как раньше до 2014-го в сентябре, а перед самим новым годом, или даже перед рождеством, основной слив гастеров идет перед рождеством, поэтому если будет что лишнее по гривне у меня, то пойду на ЧР как раз в это время для покупки евро.Обычно в это время курсы продажи комфортные на ЧР.



До 2014-го комфорт для покупки был почти весь декабрь, а сейчас лишь 1-2 дня перед рождеством.Ну это если какая-то бяка в инфо-пространстве не выйдет.



Ну и карантин,фактор немалый.



Теперь польза от девала,пишете,что ее нет:

1.Цены на стройматериалы растут, еще немного роста на РН и никакая ипотека не поможет, опять будут метры по цене восточной Европы, что нелогично,учитывая качество метров.

2.Половина бюджета доходной части зависит от курса, если будет 26-27, как Скаршевский ,к примеру, говорит, будет песец бюджету,что в наших и так "разрывных" условиях равнозначно коллапсу и депрессии.

Для более менее норм. бюджетных поступлений нужно цены вверх и курс вверх.

3.Ну и нерезы,если начнут строить домик номер два -это потом двойной головной болью для валютного рынка закончится, чем больше домик,тем больнее с крыши падать.

4.Не говоря уже ,что наша продуктивность труда никак не тянет ни на 6, ни на 6.5 минималки, ни даже на среднюю по стране.

5.А цены, если так пойдет и дальше вскоре петрушку будут немцы и испанцы к нам завозить.Представим внешнее сальдо,это ж в стиле Сальвадора Дали что-то будет.

Ну чем это перебить землей,коррупцией, приватизацией?

Ничего не получится.



Пятый пункт основной на мой взгляд, итак абсурд происходит, отечественные цены почти равные на многие позиции даже бундесовским. Ну я уже приводил пример на национальный замок и бундесовский,разница очень небольшая в цене, а качество,просто нет слов какой разрыв.То же по многим позициям продуктов,отдыха и т.п.