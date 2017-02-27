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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70267027702870297030>
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:33

  дядя Caша написав:
In memory

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 6978 на добу за 21 грудня.

Тільки цифри за 2 тижня. Дінаміку можете порахувати самі :idea:

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0649
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0056
Повні оберти МБ за тиждень - 2013,5424
Середні оберти за тиждень - 402,7085
Середні оберти за рік - 359,3177
СередньоТижневе - 28,0737

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0277
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0053
Повні оберти МБ за тиждень - 2690,6054
Середні оберти за тиждень - 538,1211
Середні оберти за рік - 363,0120
СередньоТижневе - 27,7942


Середні оберти за тиждень гарненько підросли, десь на 130 млн.грн.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,1844 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,9520 грн./дол. і це на 1.23(0,84) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто середньорічна вигода при продажі доляра 4,57(3,11) відсотка. Вона виросла! Дякувати за це НБУ на міжбанку, як полохливому слону в посудній лавці.

Доляр перекуплено на 1,23 гривні по показниках року!

Думайте самі, вирішуйте самі, купувати той доляр, чи ні!!!

Здається завдяки недолугим купівлям НБУ на міжбанку при рості доляра пройдешній тиждень був найгарнішим для гривні на приркінці року!


Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

PS
Ліквідності для проведення сьогодняшнього аукціону по ОВГЗ вистачає не меньше ніж на половину від обсягу останнього.

Зображення

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 22 гру, 2020 13:46, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:34

  flyman написав:дрейфуєм за кроскурсом нікомунепотрібного до євро
продав чергову порцію ПА28.18 та забив річний гривневий стовчик з поповненням під 10,25%

Де забили?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:39

  Proofy написав:
  flyman написав:дрейфуєм за кроскурсом нікомунепотрібного до євро
продав чергову порцію ПА28.18 та забив річний гривневий стовчик з поповненням під 10,25%

Де забили?

отняв налоги, получите 8.25%
какой смысл?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:40

Investor_K все уже пообедали? :oops:
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:42

  Олежан написав:
  Proofy написав:
  flyman написав:дрейфуєм за кроскурсом нікомунепотрібного до євро
продав чергову порцію ПА28.18 та забив річний гривневий стовчик з поповненням під 10,25%

Де забили?

отняв налоги, получите 8.25%
какой смысл?

шоб було :)

2Proofy
в ПП
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:45

Уже 28.37

Должно пойти на 26.9. Или лягу под рельсы.

https://investing.com/currencies/usd-uah
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:54

  Олежан написав:
  Proofy написав:
  flyman написав:дрейфуєм за кроскурсом нікомунепотрібного до євро
продав чергову порцію ПА28.18 та забив річний гривневий стовчик з поповненням під 10,25%

Де забили?

отняв налоги, получите 8.25%
какой смысл?

какие варианты?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:55

  Proofy написав:какие варианты?

мегабанк 11,5%
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:56

Нацбанк удивило, что поступления от НБУ в госбюджет-2021 в проект госбюджета увеличились на 12 млрд грн - с 33 до 45 млрд грн.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Курс будут шатать с целью заработка, поэтому смотрим на НБУ и повторяем его движения.
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:2Proofy
в ПП


І мені будь ласка :D
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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