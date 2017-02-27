дядя Caша написав: In memory Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших6978 на добу за 21 грудня. Тільки цифри за 2 тижня. Дінаміку можете порахувати самі
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0649 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0056 Повні оберти МБ за тиждень - 2013,5424 Середні оберти за тиждень - 402,7085 Середні оберти за рік - 359,3177 СередньоТижневе - 28,0737
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0277 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0053 Повні оберти МБ за тиждень - 2690,6054 Середні оберти за тиждень - 538,1211 Середні оберти за рік - 363,0120 СередньоТижневе - 27,7942
Середні оберти за тиждень гарненько підросли, десь на 130 млн.грн.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,1844 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,9520 грн./дол. і це на 1.23(0,84) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто середньорічна вигода при продажі доляра 4,57(3,11) відсотка. Вона виросла! Дякувати за це НБУ на міжбанку, як полохливому слону в посудній лавці.
Доляр перекуплено на 1,23 гривні по показниках року!
Думайте самі, вирішуйте самі, купувати той доляр, чи ні!!!
Здається завдяки недолугим купівлям НБУ на міжбанку при рості доляра пройдешній тиждень був найгарнішим для гривні на приркінці року!
PS Ліквідності для проведення сьогодняшнього аукціону по ОВГЗ вистачає не меньше ніж на половину від обсягу останнього.
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 22 гру, 2020 13:46, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.