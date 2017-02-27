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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:57
proftpd66 написав:
Должно пойти на 26.9. Или лягу под рельсы.
когда должно? В этом году вряд ли.
На моменте уже за 28.4 по обменкам, быстро состав отправился. Не зря запрыгнул вчера в последний вагон.
Похоже нерезы не хотят заходить. Слива от них думаю не будет. Состав на магнитной подушке.
Востаннє редагувалось Proofy
в Вів 22 гру, 2020 13:27, всього редагувалось 4 разів.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Вів 22 гру, 2020 12:57
Proofy написав:
какие варианты?
Купить доллар па28, продать па30-35 в следующем году вместо финансирования коррупции через депозиты с низкими неадекватными ставками не покрывающими риски
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Zebra
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Додано: Вів 22 гру, 2020 13:26
Hennady написав: Proofy написав:
какие варианты?
мегабанк 11,5%
мегабанк може закрити "шару" поповнення
є ПП 2Investor_K
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Вів 22 гру, 2020 13:28
flyman написав:
мегабанк може закрити "шару" поповнення
на сайте что-то не нашел инфо, о чем речь ? есть там какой-то ТОДО без пополнения правда
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Додано: Вів 22 гру, 2020 13:28
Zebra написав: Proofy написав:
какие варианты?
Купить доллар па28, продать па30-35 в следующем году вместо финансирования коррупции через депозиты с низкими неадекватными ставками не покрывающими риски
Ззебра, допустим ті нещасні кільска сот грн. пішли на спекуляцію, і що вони покриють, ззношення кедів?
а так є мінімальний стовпчик, який можна поповняти до півфонда, а можна не поповняти.
https://fi202x.blogspot.com/
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2
Додано: Вів 22 гру, 2020 13:30
Нєжданчик Радабанк купівля 28.30*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 22 гру, 2020 13:47
Zebra написав: Proofy написав:
какие варианты?
Купить доллар па28, продать па30-35 в следующем году вместо финансирования коррупции через депозиты с низкими неадекватными ставками не покрывающими риски
Ахахах, кто о чем а Кабанчик как обычно загоняет оленей)) Напомним цитаты "великих людей"
Zebra написав:
Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+
Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+
Zebra написав:
28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 13:51
Proofy написав: proftpd66 написав:
Должно пойти на 26.9. Или лягу под рельсы.
когда должно? В этом году вряд ли.
На моменте уже за 28.4 по обменкам, быстро состав отправился. Не зря запрыгнул вчера в последний вагон.
Похоже нерезы не хотят заходить. Слива от них думаю не будет. Состав на магнитной подушке.
После Нового года и до июня будет только вниз, до 27 или чуть ниже. Под 31 декабря думаю 27,8-28,2.
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