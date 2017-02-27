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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7029703070317032>
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:22

Белочка берёт евро по 34.4 Продавать?

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kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:25

Олежан расмешил :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:38

  Proofy написав: Идет стрижка оленей, на межике много сделок по 28.36


оленей не оленей, но слишком много покупателей повелись на сценарий прошлой недели и приготовили мешки на вторник.
возможно, самым терпеливым они пригодятся завтра)
причем, это наш внутренний движняк (даже не загон) - никаких особых инфоповодов/вбросов покупать вчера-сегодня по любому курсу не было: в миру бакс потерял весь вчерашний панический прыжок на 1% на британовирусе и ушел, похоже, на каникулы.
возможно, выступление НБУ в Пт. подтолкнуло к мысли, что шара закончилась.
и что минфин с независимым сошлись на том, что заканчивать год надо на 28+, а не 28- (бюджет и заход нерезов в приоритете над звр).
ну и НБУ вчера скромно намекнул, что напечатали уже более, чем достаточно, не только на бюджет и инфляцию, но и курс погонять.
короче, Сибарит вчера бы прав:
"Закон сохранения всего говорит, что если чего-то на рынке ожидают все, этого не случится. Не могут все быть в выигрыше."
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 22 гру, 2020 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:46

  andrein написав:Нацбанк удивило, что поступления от НБУ в госбюджет-2021 в проект госбюджета увеличились на 12 млрд грн - с 33 до 45 млрд грн.
Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.
Курс будут шатать с целью заработка, поэтому смотрим на НБУ и повторяем его движения.


не набрасывайте. это тема старая, ей уже несколько недель, и она утратила актуальность. не 45 (и не 22, как НБУ еще в ноябре посчитал), а 33
https://finclub.net/ua/news/nbu-ne-potr ... zhetu.html
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:51

  vladimir07 написав:Эти цифры заболевших сомнительны в смысле занижения.
Такими темпами надо вещать о скорой победе на вирусом, а нам рассказывают о локдауне.


Судя по финансам, коронавирус будет бушевать до 2025 года. По крайней мере деньги под корону до 2025 года будут пилить. Так что говорить о победе пока рано, борьба с коронавирусом можно сказать ещё и не начиналась :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

приват вообще потерялся
28 на 28.4
биды вообще не подымают
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На чім ростем?

Якщо щось, то бізнес "лежить" і дуже нема виручки, яку конвертувати у валюту!

Хіба, можливо, торгаші іграшок на Миколая штовхнули ринок :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

28.4 нифигасе
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

евро 34.76
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:23

  Долярчик написав:На чім ростем?

Якщо щось, то бізнес "лежить" і дуже нема виручки, яку конвертувати у валюту!

Хіба, можливо, торгаші іграшок на Миколая штовхнули ринок :D

Схоже на звичне інтенсивне "допилювання" бюджету. Національні традиції ... .
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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