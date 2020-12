Додано: Вів 22 гру, 2020 15:23

Долярчик написав: На чім ростем?



Якщо щось, то бізнес "лежить" і дуже нема виручки, яку конвертувати у валюту!



“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell