Белочка берёт евро по 34.4 Продавать?
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 гру, 2020 14:22
Белочка берёт евро по 34.4 Продавать?
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 22 гру, 2020 14:38
оленей не оленей, но слишком много покупателей повелись на сценарий прошлой недели и приготовили мешки на вторник.
возможно, самым терпеливым они пригодятся завтра)
причем, это наш внутренний движняк (даже не загон) - никаких особых инфоповодов/вбросов покупать вчера-сегодня по любому курсу не было: в миру бакс потерял весь вчерашний панический прыжок на 1% на британовирусе и ушел, похоже, на каникулы.
возможно, выступление НБУ в Пт. подтолкнуло к мысли, что шара закончилась.
и что минфин с независимым сошлись на том, что заканчивать год надо на 28+, а не 28- (бюджет и заход нерезов в приоритете над звр).
ну и НБУ вчера скромно намекнул, что напечатали уже более, чем достаточно, не только на бюджет и инфляцию, но и курс погонять.
короче, Сибарит вчера бы прав:
"Закон сохранения всего говорит, что если чего-то на рынке ожидают все, этого не случится. Не могут все быть в выигрыше."
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 22 гру, 2020 15:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 гру, 2020 14:46
не набрасывайте. это тема старая, ей уже несколько недель, и она утратила актуальность. не 45 (и не 22, как НБУ еще в ноябре посчитал), а 33
Додано: Вів 22 гру, 2020 14:51
Судя по финансам, коронавирус будет бушевать до 2025 года. По крайней мере деньги под корону до 2025 года будут пилить. Так что говорить о победе пока рано, борьба с коронавирусом можно сказать ещё и не начиналась
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
приват вообще потерялся
28 на 28.4
биды вообще не подымают
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На чім ростем?
Якщо щось, то бізнес "лежить" і дуже нема виручки, яку конвертувати у валюту!
Хіба, можливо, торгаші іграшок на Миколая штовхнули ринок
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
28.4 нифигасе
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
евро 34.76
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:23
Схоже на звичне інтенсивне "допилювання" бюджету. Національні традиції ... .
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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