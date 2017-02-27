Додано: Вів 22 гру, 2020 14:38

Proofy написав: Идет стрижка оленей, на межике много сделок по 28.36 Идет стрижка оленей, на межике много сделок по 28.36

оленей не оленей, но слишком много покупателей повелись на сценарий прошлой недели и приготовили мешки на вторник.возможно, самым терпеливым они пригодятся завтра)причем, это наш внутренний движняк (даже не загон) - никаких особых инфоповодов/вбросов покупать вчера-сегодня по любому курсу не было: в миру бакс потерял весь вчерашний панический прыжок на 1% на британовирусе и ушел, похоже, на каникулы.возможно, выступление НБУ в Пт. подтолкнуло к мысли, что шара закончилась.и что минфин с независимым сошлись на том, что заканчивать год надо на 28+, а не 28- (бюджет и заход нерезов в приоритете над звр).ну и НБУ вчера скромно намекнул, что напечатали уже более, чем достаточно, не только на бюджет и инфляцию, но и курс погонять.короче, Сибарит вчера бы прав:"Закон сохранения всего говорит, что если чего-то на рынке ожидают все, этого не случится. Не могут все быть в выигрыше."