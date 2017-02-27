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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:22
приват еще больше расширил спред
28 на 28.5
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:24
Кому там ракета была не достаточно ракетной? Как вам мгновенный рост?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:26
подскажите пожалуйста - где можно сдать ветхие / старые доллары с минимальной комиссией - сумма до 1К
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4e4ensxe
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:26
Сибарит написав:
Не исключено, что растем не на допиливании, а на ожидании допиливания. Или на несбывшихся ожиданиях золотого дождя от нерезов. Легкость, с которой НБУ остановил рост котировок без реальной продажи валюты намекает, что рост имеет скорее эмоциональную природу, чем фундаментальную.
Нацбанк 20-ку по 28,42 продал. И остановка чисто условная. Завтра утром возможно продолжение.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:34
vitaliy_berdinskikh написав:
Кому там ракета была не достаточно ракетной? Как вам мгновенный рост?
26.9 до 15 Января
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:35
kulishgazmagnat написав:
Слил в тазике евро по 34.45))*Відправлено з Чату
А чего ж не в белке там аж ..60
рысують
Востаннє редагувалось сірий
в Вів 22 гру, 2020 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:37
proftpd66 написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Кому там ракета была не достаточно ракетной? Как вам мгновенный рост?
26.9 до 15 Января
не факт.тендерные деньги могут как раз объявиться в бОльших объемах.
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Яша
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:39
4e4ensxe написав:
подскажите пожалуйста - где можно сдать ветхие / старые доллары с минимальной комиссией - сумма до 1К
В терминалах ПриватБанка
Зачисляете на свою баксовую карту, потом идете в кассу и снимаете . Потери 0.5%
Правда если там совсем плохое состояние, терминал не возьмет
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Xenon
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:43
Xenon написав: 4e4ensxe написав:
подскажите пожалуйста - где можно сдать ветхие / старые доллары с минимальной комиссией - сумма до 1К
В терминалах ПриватБанка
Зачисляете на свою баксовую карту, потом идете в кассу и снимаете . Потери 0.5%
Правда если там совсем плохое состояние, терминал не возьмет
терминал берет любой номинал?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
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Олежан
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