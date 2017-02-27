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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7031703270337034>
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

приват еще больше расширил спред
28 на 28.5
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кому там ракета была не достаточно ракетной? Как вам мгновенный рост? :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:26

подскажите пожалуйста - где можно сдать ветхие / старые доллары с минимальной комиссией - сумма до 1К
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:26

  Сибарит написав:Не исключено, что растем не на допиливании, а на ожидании допиливания. Или на несбывшихся ожиданиях золотого дождя от нерезов. Легкость, с которой НБУ остановил рост котировок без реальной продажи валюты намекает, что рост имеет скорее эмоциональную природу, чем фундаментальную.

Нацбанк 20-ку по 28,42 продал. И остановка чисто условная. Завтра утром возможно продолжение.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:34

  vitaliy_berdinskikh написав:Кому там ракета была не достаточно ракетной? Как вам мгновенный рост? :mrgreen:


26.9 до 15 Января
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:35

  kulishgazmagnat написав:Слил в тазике евро по 34.45))

*Відправлено з Чату

А чего ж не в белке там аж ..60 :mrgreen: рысують
Востаннє редагувалось сірий в Вів 22 гру, 2020 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:37

  proftpd66 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Кому там ракета была не достаточно ракетной? Как вам мгновенный рост? :mrgreen:


26.9 до 15 Января

не факт.тендерные деньги могут как раз объявиться в бОльших объемах.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А що вже 27,00 нє :lol: :lol:
twin
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:39

  4e4ensxe написав:подскажите пожалуйста - где можно сдать ветхие / старые доллары с минимальной комиссией - сумма до 1К

В терминалах ПриватБанка

Зачисляете на свою баксовую карту, потом идете в кассу и снимаете . Потери 0.5%

Правда если там совсем плохое состояние, терминал не возьмет
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:43

  Xenon написав:
  4e4ensxe написав:подскажите пожалуйста - где можно сдать ветхие / старые доллары с минимальной комиссией - сумма до 1К

В терминалах ПриватБанка

Зачисляете на свою баксовую карту, потом идете в кассу и снимаете . Потери 0.5%

Правда если там совсем плохое состояние, терминал не возьмет

терминал берет любой номинал?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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  #<1 ... 7031703270337034>
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