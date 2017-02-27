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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:45
4e4ensxe написав:
подскажите пожалуйста - где можно сдать ветхие / старые доллары с минимальной комиссией - сумма до 1К
в любом банке должны принимать
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:46
proftpd66 написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Кому там ракета была не достаточно ракетной? Как вам мгновенный рост?
26.9 до 15 Января
Запомните этот твит (с)
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:49
vitaliy_berdinskikh написав:
Кому там ракета была не достаточно ракетной? Как вам мгновенный рост?
роста как бы и не было, было возвращение на предыдущий уровень. Основная интрига - увидим 29 до НГ или нет
Востаннє редагувалось Амвросий
в Вів 22 гру, 2020 16:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:50
Все ж таки погодьтесь, що ми всі очікували невеликий ріст, але не такими темпами та ще й день аукціону по ОВДП на який ніби повинні прийти нерезиденти. Тим більше обмінки дуже "важко" піднімають біди. Що бояться "наїстись" дорогого долара?
Тепер на порядку денному два питання
1) До яких значень будемо рости та скільки це триватиме по часу?
2) Чи вартує прикупити трохи гривні коли/якщо тренд зміниться?
Думки шановних форумчан розходяться:
Искатель написав: Сибарит написав:
Не исключено, что растем не на допиливании, а на ожидании допиливания. Или на несбывшихся ожиданиях золотого дождя от нерезов. Легкость, с которой НБУ остановил рост котировок без реальной продажи валюты намекает, что рост имеет скорее эмоциональную природу, чем фундаментальную.
Нацбанк 20-ку по 28,42 продал. И остановка чисто условная. Завтра утром возможно продолжение.
Ф. 28,25/28,45
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:54
Вижу кому-то помогают выгодно завести баксы на покупку ОВГЗ
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:57
Олежан написав: Xenon написав: 4e4ensxe написав:
подскажите пожалуйста - где можно сдать ветхие / старые доллары с минимальной комиссией - сумма до 1К
В терминалах ПриватБанка
Зачисляете на свою баксовую карту, потом идете в кассу и снимаете . Потери 0.5%
Правда если там совсем плохое состояние, терминал не возьмет
терминал берет любой номинал?
20,50,100
Я лично загружал,
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Xenon
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