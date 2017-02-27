RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7031703270337034
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:45

  4e4ensxe написав:подскажите пожалуйста - где можно сдать ветхие / старые доллары с минимальной комиссией - сумма до 1К

в любом банке должны принимать
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2462
З нами з: 04.06.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:46

  proftpd66 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Кому там ракета была не достаточно ракетной? Как вам мгновенный рост? :mrgreen:


26.9 до 15 Января

Запомните этот твит (с) :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2364
З нами з: 06.08.19
Подякував: 575 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:49

  vitaliy_berdinskikh написав:Кому там ракета была не достаточно ракетной? Как вам мгновенный рост? :mrgreen:


роста как бы и не было, было возвращение на предыдущий уровень. Основная интрига - увидим 29 до НГ или нет :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 22 гру, 2020 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2954
З нами з: 26.02.09
Подякував: 415 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:50

  twin написав:А що вже 27,00 нє :lol: :lol:

Все ж таки погодьтесь, що ми всі очікували невеликий ріст, але не такими темпами та ще й день аукціону по ОВДП на який ніби повинні прийти нерезиденти. Тим більше обмінки дуже "важко" піднімають біди. Що бояться "наїстись" дорогого долара?
Тепер на порядку денному два питання
1) До яких значень будемо рости та скільки це триватиме по часу?
2) Чи вартує прикупити трохи гривні коли/якщо тренд зміниться?
Думки шановних форумчан розходяться:
  Искатель написав:
  Сибарит написав:Не исключено, что растем не на допиливании, а на ожидании допиливания. Или на несбывшихся ожиданиях золотого дождя от нерезов. Легкость, с которой НБУ остановил рост котировок без реальной продажи валюты намекает, что рост имеет скорее эмоциональную природу, чем фундаментальную.

Нацбанк 20-ку по 28,42 продал. И остановка чисто условная. Завтра утром возможно продолжение.

Ф. 28,25/28,45
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 950
З нами з: 23.01.09
Подякував: 654 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:53

сірий на тот момент белка 34,40 давала :mrgreen:
kulishgazmagnat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 03.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вижу кому-то помогают выгодно завести баксы на покупку ОВГЗ :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4579
З нами з: 13.06.15
Подякував: 195 раз.
Подякували: 841 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:57

  Олежан написав:
  Xenon написав:
  4e4ensxe написав:подскажите пожалуйста - где можно сдать ветхие / старые доллары с минимальной комиссией - сумма до 1К

В терминалах ПриватБанка

Зачисляете на свою баксовую карту, потом идете в кассу и снимаете . Потери 0.5%

Правда если там совсем плохое состояние, терминал не возьмет

терминал берет любой номинал?

20,50,100

Я лично загружал,
Xenon
 
Повідомлень: 3636
З нами з: 25.02.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7031703270337034
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Alex2006, antey1969 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2101, 2102, 2103
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21021 2742912
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 гру, 2020 16:54
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 732, 733, 734
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7338 1704137
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 гру, 2020 13:36
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 145764
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27651)
22.12.2020 16:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.