Додано: Вів 22 гру, 2020 16:45

4e4ensxe написав: подскажите пожалуйста - где можно сдать ветхие / старые доллары с минимальной комиссией - сумма до 1К подскажите пожалуйста - где можно сдать ветхие / старые доллары с минимальной комиссией - сумма до 1К

в любом банке должны принимать в любом банке должны принимать

Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.