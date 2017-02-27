Олежан
Та в каком нибудь условном Египте сдадите всю рухлядь,там берут все
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:43
Олежан
Та в каком нибудь условном Египте сдадите всю рухлядь,там берут все
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:53
4e4ensxe
в терминал привата
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:54
Загалом, непогано!
Вітаюсь совсіма.
Більше третини, майже половина від рекордного аукціону!
Відсотки -
Встановлений рівень дохідності 10,00% 10,25% 10,75% 11,65% 11,75% 11,85% 12,00% 12,15% 12,25% 3,80%
Валютні долярові, тільки річні - 138 487 945,98 дол. Ось і додатковий попит на валюту!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 22 гру, 2020 18:01, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:56
Тем временем: результаты аукциона ОВГЗ (коротко)
Суммарно привлечено 22.2 млрд грн (включая валютные по курсу).
Хотя, сравнивая с размещениями прежних времен, цифра и внушительная, кажется, инвесторов немного попустило, и повторять рекорд прошлой недели в более 51 млрд они не возжелали.
О том, кому именно они достались, узнаем только в четверг.
----------------------------------------
Полная картина по аукциону ОВГЗ здесь:
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:05
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ставки выровнялись и тормознулись.выше платить минфин не будет.
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:08
значит будет рости выше курс. ибо нерезам надо угодить
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:11
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:12
Зараз переглядають цей форум: сірий і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|