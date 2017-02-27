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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7033703470357036>
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:43

Олежан

Та в каком нибудь условном Египте сдадите всю рухлядь,там берут все
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:53

4e4ensxe

в терминал привата
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
super_mohito
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:54

Загалом, непогано!


Вітаюсь совсіма.

Більше третини, майже половина від рекордного аукціону!

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 22 грудня 2020 року, до державного бюджету залучено 22 209 343 188,30 грн. (за курсом НБУ).

Відсотки -
Встановлений рівень дохідності 10,00% 10,25% 10,75% 11,65% 11,75% 11,85% 12,00% 12,15% 12,25% 3,80%

Валютні долярові, тільки річні - 138 487 945,98 дол. Ось і додатковий попит на валюту!

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 22 гру, 2020 18:01, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:56

Тем временем: результаты аукциона ОВГЗ (коротко)

Суммарно привлечено 22.2 млрд грн (включая валютные по курсу).

Хотя, сравнивая с размещениями прежних времен, цифра и внушительная, кажется, инвесторов немного попустило, и повторять рекорд прошлой недели в более 51 млрд они не возжелали.

О том, кому именно они достались, узнаем только в четверг.

----------------------------------------
Полная картина по аукциону ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:05

  kulishgazmagnat написав:сірий на тот момент белка 34,40 давала :mrgreen:

шось знав, евро 217
но слил очень дешево
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ставки выровнялись и тормознулись.выше платить минфин не будет.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:08

  Яша написав:ставки выровнялись и тормознулись.выше платить минфин не будет.

значит будет рости выше курс. ибо нерезам надо угодить
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:11

  Олежан написав:
  Яша написав:ставки выровнялись и тормознулись.выше платить минфин не будет.

значит будет рости выше курс. ибо нерезам надо угодить

курс растет по другим причинам.сколько там тех "недобитых нерезов",думаю не более 2-3 млрд грн взяли
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:12

  SILVER_UA написав:
  kulishgazmagnat написав:сірий на тот момент белка 34,40 давала :mrgreen:

шось знав, евро 217
но слил очень дешево

А где не "очень дёшево"?
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:12

А евро почему 1.7?
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Мы ударим вёслами
Investor_K
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