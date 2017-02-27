з яких причин?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:16
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
согласно намеченным контурам. рассказывайте потом про невидимую руку...
плакали в медиа, 3 недели назад, что очень надо зацепить хотя бы ярд баксов и 60 грн новых долгов за декабрь.
ставка по грн ушла выше 12, валюты за последние 2 нед по внешке налили/подписали в 3-4 раза больше (чем могли надеяться еще 3 нед) - потому бакса сегодня взяли относительно мало и недорого (непонятно, правда, нахрена бонды под 7% были)
И общий объем угадываемый - в районе 20 (40 новых, без погашений, было 15.12)
шмигаль сказал - шмигаль сделал
п.с.верю, что нереза спугнул британовирус, не верю, что настолько - в Чт. увидим
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 22 гру, 2020 18:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:25
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