з яких причин?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:16
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
согласно намеченным контурам. рассказывайте потом про невидимую руку...
плакали в медиа, 3 недели назад, что очень надо зацепить хотя бы ярд баксов и 60 грн новых долгов за декабрь.
ставка по грн ушла выше 12, валюты за последние 2 нед по внешке налили/подписали в 3-4 раза больше (чем могли надеяться еще 3 нед) - потому бакса сегодня взяли относительно мало и недорого (непонятно, правда, нахрена бонды под 7% были)
И общий объем угадываемый - в районе 20 (40 новых, без погашений, было 15.12)
шмигаль сказал - шмигаль сделал
п.с.верю, что нереза спугнул британовирус, не верю, что настолько - в Чт. увидим
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 22 гру, 2020 18:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:25
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:31
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
потоки бурлят, бюджет (марченко говорит) по доходам уже перевыполнен.
как так? ну как-то так. и бабушка довольна
даже несмешно будет, если среди творцов чуда нерукотворного - курса входа в бумаги под 28.5 и ставки по ним же по 12+% окажутся 2-3 госа: Ощад, УГБ и кто там Энергоатом обслуживает.
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:46
Если такими темпами привлекать бабло каждую неделю, и пускать его сразу с колес на финансирования расходов бюжета ( которые раздули в угоду всяким Великим будивникам ) то нет ничего удивительного что курс летает как ошпареный.
Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ. Всего было привлечено 18,3 млрд грн + 138 млн дол
Львиную долю привлечения составили выпуски со сроком обращения до 1 года ( 13,7 млрд грн ). На удивление по годовым чуть поднялись суммы привлечения, после того как все в основном шло в 3-6 месячные.
Судя по объемам привлечения длинных выпусков, нерезы сегодня не сильно активничали как в былые времена бывало. Вероятно приближение праздников и тревожные новости из Великобритании немного охладили их пыл.
Динамика средневзвешенных ставок на графике. Рост прошел по всей кривой, кроме самых коротких на 3 мес.
Живите своим умом!
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:51
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:56
Давайте після свят вжє
Живите своим умом!
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