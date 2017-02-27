RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7034703570367037>
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:16

  Яша написав:курс растет по другим причинам.сколько там тех "недобитых нерезов",думаю не более 2-3 млрд грн взяли

з яких причин?
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 08.09.19
Подякував: 334 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

согласно намеченным контурам. рассказывайте потом про невидимую руку...
плакали в медиа, 3 недели назад, что очень надо зацепить хотя бы ярд баксов и 60 грн новых долгов за декабрь.
ставка по грн ушла выше 12, валюты за последние 2 нед по внешке налили/подписали в 3-4 раза больше (чем могли надеяться еще 3 нед) - потому бакса сегодня взяли относительно мало и недорого (непонятно, правда, нахрена бонды под 7% были)
И общий объем угадываемый - в районе 20 (40 новых, без погашений, было 15.12)
шмигаль сказал - шмигаль сделал
п.с.верю, что нереза спугнул британовирус, не верю, что настолько - в Чт. увидим
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 22 гру, 2020 18:23, всього редагувалось 1 раз.
matroSkin
 
Повідомлень: 266
З нами з: 14.11.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:21

  super_mohito написав:4e4ensxe

в терминал привата

МЛЯЯЯЯ,ЩЕ ОДИН :|
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1727
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1985 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:25

  SILVER_UA написав:
  kulishgazmagnat написав:сірий на тот момент белка 34,40 давала :mrgreen:

шось знав, евро 217
но слил очень дешево

ЗАВТРА БУДЕМ БАЧИТИ.
можливо це пастка від.....ВЕГАСА :D
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1727
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1985 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:31

  kulishgazmagnat написав:
  SILVER_UA написав:
  kulishgazmagnat написав:сірий на тот момент белка 34,40 давала :mrgreen:

шось знав, евро 217
но слил очень дешево

А где не "очень дёшево"?

на межбанке (с)
SILVER_UA
 
Повідомлень: 794
З нами з: 21.07.10
Подякував: 143 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

потоки бурлят, бюджет (марченко говорит) по доходам уже перевыполнен.
как так? ну как-то так. и бабушка довольна

http://финбаланс.ком.юа/news/uryad-naf ... div-hriven
http://финбаланс.ком.юа/news/zmi-enerh ... lomoyskoho
http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-nadav ... a-5-bankiv

даже несмешно будет, если среди творцов чуда нерукотворного - курса входа в бумаги под 28.5 и ставки по ним же по 12+% окажутся 2-3 госа: Ощад, УГБ и кто там Энергоатом обслуживает.
matroSkin
 
Повідомлень: 266
З нами з: 14.11.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  сірий написав:можливо це пастка від.....ВЕГАСА


кто Єта?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10357
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:46

Если такими темпами привлекать бабло каждую неделю, и пускать его сразу с колес на финансирования расходов бюжета ( которые раздули в угоду всяким Великим будивникам ) то нет ничего удивительного что курс летает как ошпареный.

Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ. Всего было привлечено 18,3 млрд грн + 138 млн дол

Львиную долю привлечения составили выпуски со сроком обращения до 1 года ( 13,7 млрд грн ). На удивление по годовым чуть поднялись суммы привлечения, после того как все в основном шло в 3-6 месячные.

Судя по объемам привлечения длинных выпусков, нерезы сегодня не сильно активничали как в былые времена бывало. Вероятно приближение праздников и тревожные новости из Великобритании немного охладили их пыл.

Динамика средневзвешенных ставок на графике. Рост прошел по всей кривой, кроме самых коротких на 3 мес.


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38000
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3651 раз.
Подякували: 11346 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:51

  zzzzzz написав:Судя по объемам привлечения длинных выпусков, нерезы сегодня не сильно активничали как в былые времена бывало. Вероятно приближение праздников и тревожные новости из Великобритании немного охладили их пыл.


похоже "нерезы" уже всё - больше ОВГЗ скупать не будут :roll:
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2959
З нами з: 26.02.09
Подякував: 418 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:56

  Амвросий написав:
  zzzzzz написав:Судя по объемам привлечения длинных выпусков, нерезы сегодня не сильно активничали как в былые времена бывало. Вероятно приближение праздников и тревожные новости из Великобритании немного охладили их пыл.


похоже "нерезы" уже всё - больше ОВГЗ скупать не будут :roll:



Давайте після свят вжє :D :D
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38000
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3651 раз.
Подякували: 11346 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
  #<1 ... 7034703570367037>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2101, 2102, 2103
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21022 2743259
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 гру, 2020 19:11
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 732, 733, 734
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7338 1704221
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 гру, 2020 13:36
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 145785
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.