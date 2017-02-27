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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 гру, 2020 19:10
zzzzzz написав:
Если такими темпами привлекать бабло каждую неделю, и пускать его сразу с колес на финансирования расходов бюжета ( которые раздули в угоду всяким Великим будивникам ) то нет ничего удивительного что курс летает как ошпареный.
Ви дійсно вважаєте, що всьому винна бюджетна гривня і саме вона продукує такий великий попит?
Якщо врахувати, що ПДВ цього місяця ще толком не повернули і коли почнуть, то пропозиція валюти на МБ ще зменшиться.https://news.finance.ua/ua/news/-/48446 ... -za-gruden
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Вів 22 гру, 2020 19:12
Олежан
Так, бере банкноти і номіналом 1 і 5 дол. Але дуже старі і пошкоджені може не приймати.
Часто залежить від налаштування конкретного терміналу, буває корисно обійти не один з проблемними купюрами.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 19:16
Олежан написав:
приват вообще потерялся
28 на 28.4
биды вообще не подымают
и снижает доход по пенсионной карте до 4%
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Trast Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 19:19
greenozon написав: сірий написав:
можливо це пастка від.....ВЕГАСА
кто Єта?
Посмотри фильм "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" это от туда
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Додано: Вів 22 гру, 2020 19:19
d44 написав: vitaliian написав:
девал решает какую то экономическую задачу
А останній, яке питання вирішив?
потеря территорий, массовый рефинанс + банкопад, рф чивокуня курченко и прочие вывели свои капиталы, надо было восстанавливать армию. Девал был балансиром всех этих процессов.
Курс загнали заведома ниже эоу т.к. была угроза вторжения, депозиты тоже выдавали смешными порциями (тот приватовский мусор которым мне выдали долларовый депозит я ещё долго пристраивал).
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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Додано: Вів 22 гру, 2020 19:23
zzzzzz написав:
Если такими темпами привлекать бабло каждую неделю, и пускать его сразу с колес на финансирования расходов бюжета ( которые раздули в угоду всяким Великим будивникам ) то нет ничего удивительного что курс летает как ошпареный.
пытаются запустить мультипликатор, но не в ущерб себе любимым.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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Додано: Вів 22 гру, 2020 19:30
Яша написав:
ставки выровнялись и тормознулись.выше платить минфин не будет.
либо платить либо дефолт. В 2021 ставки по овгз дойдут до 16-17%
верю в евро... по 1,4
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Додано: Вів 22 гру, 2020 19:39
Realist написав: zzzzzz написав:
Если такими темпами привлекать бабло каждую неделю, и пускать его сразу с колес на финансирования расходов бюжета ( которые раздули в угоду всяким Великим будивникам ) то нет ничего удивительного что курс летает как ошпареный.
Ви дійсно вважаєте, що всьому винна бюджетна гривня і саме вона продукує такий великий попит?
Якщо врахувати, що ПДВ цього місяця ще толком не повернули і коли почнуть, то пропозиція валюти на МБ ще зменшиться.https://news.finance.ua/ua/news/-/48446 ... -za-gruden
знаю, що питали не в мене.
але обсяг та характер бюджетних потоків (я там вище давав посилання - що це за піврічні/річні аванси такі цікаві, де і в чому вони будуть лежати?) - це перше. наклалося на останній сплеск сезонного попиту від імпорту (споживчого) - це друге. Усі гравці МБ (не інсайдери) поклалися на 1 тактику, повязану з аукціоном - вийшов лос-лос. все це зверху нахлобучило брітановірусом - вчора раз і сьогодні - два. і усі реально потекли в бакс "до вияснения" - подивіться на форекс. бо якщо вчора лякали вірулентністю та вакцинами, то сьогодні дітками. а вот той, емоційніше
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Додано: Вів 22 гру, 2020 19:50
Автор77 написав:
Теперь польза от девала,пишете,что ее нет:
1.Цены на стройматериалы растут, еще немного роста на РН и никакая ипотека не поможет, опять будут метры по цене восточной Европы, что нелогично,учитывая качество метров.
сравнивайте что то более сравнимое. Например обеспеченность м2 нашего населения и восточноевропейского или сколько у нас млн семей живут в хрущах с проходными комнатами, кухней 4-6м2 и центральным отоплением. Все они нуждаются в покращенни бытовых условий, поэтому рост цен на рн неизбежен.
Автор77 написав:
2.Половина бюджета доходной части зависит от курса, если будет 26-27, как Скаршевский ,к примеру, говорит, будет песец бюджету,что в наших и так "разрывных" условиях равнозначно коллапсу и депрессии.
Для более менее норм. бюджетных поступлений нужно цены вверх и курс вверх.
а валютные долги по какому курсу лучше гасить по 24 или по 29? а топливо которое мы не производим и т.д. цены вверх - спрос вниз, если бы все вопросы решались ценами вверх то 100 кратный подъем цен превратил бы каждого из нас в арабских шейхов.
Автор77 написав:
3.Ну и нерезы,если начнут строить домик номер два -это потом двойной головной болью для валютного рынка закончится, чем больше домик,тем больнее с крыши падать.
потом да, пока что есть хороший ресурс рекордно загнать их в овгз - рост ставки доходности. на 2021 думаю топлива хватит.
Автор77 написав:
А цены, если так пойдет и дальше вскоре петрушку будут немцы и испанцы к нам завозить.Представим внешнее сальдо,это ж в стиле Сальвадора Дали что-то будет.
и столица мира автоматом переместиться в Киев. Наш объем рынка ни одного серьёзного игрока не заинтересует, логистика дороже, продать 100 мешков картошки не тот проффит, пусть даже по 1 евро/кило. Мелкая шпана давно продает продукты из европы прямо со своей машины, очень показательный пример их объемов продаж. За месяц дорогу можно отбить. А за 10 лет - стоимость авто.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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