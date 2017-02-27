Додано: Вів 22 гру, 2020 19:50

Автор77 написав: Теперь польза от девала,пишете,что ее нет:

1.Цены на стройматериалы растут, еще немного роста на РН и никакая ипотека не поможет, опять будут метры по цене восточной Европы, что нелогично,учитывая качество метров. Теперь польза от девала,пишете,что ее нет:1.Цены на стройматериалы растут, еще немного роста на РН и никакая ипотека не поможет, опять будут метры по цене восточной Европы, что нелогично,учитывая качество метров.

Автор77 написав:

2.Половина бюджета доходной части зависит от курса, если будет 26-27, как Скаршевский ,к примеру, говорит, будет песец бюджету,что в наших и так "разрывных" условиях равнозначно коллапсу и депрессии.

Для более менее норм. бюджетных поступлений нужно цены вверх и курс вверх. 2.Половина бюджета доходной части зависит от курса, если будет 26-27, как Скаршевский ,к примеру, говорит, будет песец бюджету,что в наших и так "разрывных" условиях равнозначно коллапсу и депрессии.Для более менее норм. бюджетных поступлений нужно цены вверх и курс вверх.

Автор77 написав: 3.Ну и нерезы,если начнут строить домик номер два -это потом двойной головной болью для валютного рынка закончится, чем больше домик,тем больнее с крыши падать. 3.Ну и нерезы,если начнут строить домик номер два -это потом двойной головной болью для валютного рынка закончится, чем больше домик,тем больнее с крыши падать.

Автор77 написав: А цены, если так пойдет и дальше вскоре петрушку будут немцы и испанцы к нам завозить.Представим внешнее сальдо,это ж в стиле Сальвадора Дали что-то будет.

А цены, если так пойдет и дальше вскоре петрушку будут немцы и испанцы к нам завозить.Представим внешнее сальдо,это ж в стиле Сальвадора Дали что-то будет.

сравнивайте что то более сравнимое. Например обеспеченность м2 нашего населения и восточноевропейского или сколько у нас млн семей живут в хрущах с проходными комнатами, кухней 4-6м2 и центральным отоплением. Все они нуждаются в покращенни бытовых условий, поэтому рост цен на рн неизбежен.а валютные долги по какому курсу лучше гасить по 24 или по 29? а топливо которое мы не производим и т.д. цены вверх - спрос вниз, если бы все вопросы решались ценами вверх то 100 кратный подъем цен превратил бы каждого из нас в арабских шейхов.потом да, пока что есть хороший ресурс рекордно загнать их в овгз - рост ставки доходности. на 2021 думаю топлива хватит.и столица мира автоматом переместиться в Киев. Наш объем рынка ни одного серьёзного игрока не заинтересует, логистика дороже, продать 100 мешков картошки не тот проффит, пусть даже по 1 евро/кило. Мелкая шпана давно продает продукты из европы прямо со своей машины, очень показательный пример их объемов продаж. За месяц дорогу можно отбить. А за 10 лет - стоимость авто.