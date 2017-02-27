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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7035703670377038
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:19

  Alex2006 написав:Вижу кому-то помогают выгодно завести баксы на покупку ОВГЗ :)

Рынок дело тонкое. Фирма гарантирует регулируемый спрос и предложение, в зависимости от желаний заказчика.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:22

  Олежан написав:
  Яша написав:ставки выровнялись и тормознулись.выше платить минфин не будет.

значит будет рости выше курс. ибо нерезам надо угодить

Верно.ур** логика местных финансовых властей.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:22

  vitaliian написав:Например обеспеченность м2 нашего населения и восточноевропейского или сколько у нас млн семей живут в хрущах с проходными комнатами, кухней 4-6м2 и центральным отоплением. Все они нуждаются в покращенни бытовых условий, поэтому рост цен на рн неизбежен.

То же самое, что сказать: пол-страны ходят пешком, нуждаются в автомобилях, рост цен на четырехколесные механизмы неизбежен.

Время хайпа на рынке недвиги прошло. Предложение от застройщиков полностью перекрывает спрос. Только инфляционная и курсовая корреляция.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:37

Уряд виплатив "Нафтогазу" компенсацію у 32 мільярди

Міненерго виплатило НАК "Нафтогаз" компенсацію у 32 мільярди, після чого компанія змогла перерахувати "Укрнафті" кошти для погашення боргів.

Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу.

Міненерго компенсувало "Нафтогазу" продаж імпортованого газу для потреб населення у 2015-2019 роках за ціною, нижче ринкової у рамках ПСО (покладених спеціальних обов'язків). Сума компенсації становить 32,2 млрд грн. З отриманих 32,2 млрд грн "Нафтогаз" сплатив 6,4 млрд грн податку на прибуток.

У "Нафтогазі" зазначають, що це стало результатом змін до держбюджету-2020, ухвалені Верховною Радою 17 листопада.

Також НАК сплатила ПАТ "Укрнафта" 12,6 млрд грн за газ 2006 року видобутку та здійснила попередній платіж у 23,5 млрд грн за газ майбутнього видобутку, що буде поставлений в наступні кілька років.

"Я радий повідомити, що ми знайшли рішення щодо отримання компенсації за імпортований газ, поставлений в рамках ПСО з 2015 по 2019 роки, а також сплати значних податкових боргів, та додали більш як 10 мільярдів гривень до державного бюджету (з перерахованих за компенсацію податків - ЕП). Це прекрасний приклад ефективної, злагодженої роботи уряду, Нафтогазу та менеджменту компанії "Укрнафта" в інтересах держави", — прокоментував завершення розрахунків фінансовий директор Групи Нафтогаз Петер ван Дріл.
jump
 
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