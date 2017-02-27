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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7035703670377038
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:22

  Олежан написав:
  Яша написав:ставки выровнялись и тормознулись.выше платить минфин не будет.

значит будет рости выше курс. ибо нерезам надо угодить

Верно.ур** логика местных финансовых властей.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:22

  vitaliian написав:Например обеспеченность м2 нашего населения и восточноевропейского или сколько у нас млн семей живут в хрущах с проходными комнатами, кухней 4-6м2 и центральным отоплением. Все они нуждаются в покращенни бытовых условий, поэтому рост цен на рн неизбежен.

То же самое, что сказать: пол-страны ходят пешком, нуждаются в автомобилях, рост цен на четырехколесные механизмы неизбежен.

Время хайпа на рынке недвиги прошло. Предложение от застройщиков полностью перекрывает спрос. Только инфляционная и курсовая корреляция.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:потоки бурлят, бюджет (марченко говорит) по доходам уже перевыполнен.
как так? ну как-то так. и бабушка довольна


если план доходов в таком же духе резать, то скоро перевыполнен будет. только вот каждая 2-я бюджетная гривна на обслуживание долга откачивается, а еще при кроле лишь каждая 3-я откачивалась.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Zebra написав:Время хайпа на рынке недвиги прошло. Предложение от застройщиков полностью перекрывает спрос.

Нічого подібного. Ще все попереду.))
На кінець 80-х на одного мешканця Львова припадало 13,8м² житла, у 2015-му 17м², у 2019-му 22м². До середньоєвропейських 40-55м² ще досить далеко, але рух в тому напрямку продовжується, бо жити кількома сім'ями в квартирі, як в радянському союзі, бажаючих все менше, тому будувати точно продовжать. А от величина попиту, тип житла й ціна, то вже інше питання.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:00

  stryzhko написав:
Zebra написав:Время хайпа на рынке недвиги прошло. Предложение от застройщиков полностью перекрывает спрос.

Нічого подібного. Ще все попереду.))
На кінець 80-х на одного мешканця Львова припадало 13,8м² житла, у 2015-му 17м², у 2019-му 22м². До середньоєвропейських 40-55м² ще досить далеко, але рух в тому напрямку продовжується, бо жити кількома сім'ями в квартирі, як в радянському союзі, бажаючих все менше, тому будувати точно продовжать. А от величина попиту, тип житла й ціна, то вже інше питання.

Ви забуваєте, що пів-Західної України перебуває у Європах і знімає там житло, а не навпаки, і тому реальна займана площа по іншому виглядає.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:06

  stryzhko написав:А от величина попиту, тип житла й ціна, то вже інше питання.


В свете роста коммуналки и налогов на недвигу, цены на недвигу будут сильно падать. Но желающих купить больше не станет, наоборот - спрос сильно упадёт.

До 2030 года просветов не будет. А желающих повесить себе тарифный камень на шею скоро сильно поубавится.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:48

  Амвросий написав:
В свете роста коммуналки и налогов на недвигу, цены на недвигу будут сильно падать.

перестанут пользоваться теплом или газом?
  Амвросий написав:Но желающих купить больше не станет, наоборот - спрос сильно упадёт.

переедут жить на вокзалы и в подземные переходы?

я говорил родителям ставить автономку 10 лет назад. Одно время не разрешали, потом было без проблем, сейчас отрезать центральное отопление стоит 10% стоимости квартиры (не Киев), требуют проект чтобы отрезать 2 трубы, причём проект от квартиры сверху/снизу не подходит, нужен персональный. Папа сокрушается что грабёж но платит примерно 6000 грн за сезон, так как вынуть 40 тысяч за проект морально не готов, проще продать такую квартиру. Но на вокзал жить он не поедет, будет покупать кв-ру с автономкой. Т.е. создаст дополнительный спрос на рн чего он не делал с 1980 (дата заселения).
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 гру, 2020 22:56, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:55

  vitaliian написав:переедут жить на вокзалы и в подземные переходы?


Будут экономить. Выгоднее будет снимать в аренду в складчину, чем купить бетон и потом отдать его через пару лет за долги по коммуналке, абонплатам и налогу на недвижимость. Или потратить еще столько-же на платежки.

И не забывайте про коронавирус, за 5 лет он может довольно сильно сократить население. А недвижимость никуда не денется.

Посмотрите сколько только за 2020 год известных людей от короны умерло. А сколько простых, мы даже не видим. Мы только пару месяцев при эпидемии живем, а впереди еще 5 лет.
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