Додано: Вів 22 гру, 2020 22:55

vitaliian написав: переедут жить на вокзалы и в подземные переходы? переедут жить на вокзалы и в подземные переходы?

Будут экономить. Выгоднее будет снимать в аренду в складчину, чем купить бетон и потом отдать его через пару лет за долги по коммуналке, абонплатам и налогу на недвижимость. Или потратить еще столько-же на платежки.И не забывайте про коронавирус, за 5 лет он может довольно сильно сократить население. А недвижимость никуда не денется. Понимаете как это на стоимости бетона отразится, когда недвижимости много, а населения мало? И все это в условиях отсутствия работы и постоянных локдавнав.Посмотрите сколько только за 2020 год известных людей от короны умерло. А сколько простых, мы даже не видим. Мы только пару месяцев при эпидемии живем, а впереди еще 5 лет.