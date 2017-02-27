vitaliian написав:

я говорил родителям ставить автономку 10 лет назад. Одно время не разрешали, потом было без проблем, сейчас отрезать центральное отопление стоит 10% стоимости квартиры (не Киев), требуют проект чтобы отрезать 2 трубы, причём проект от квартиры сверху/снизу не подходит, нужен персональный. Папа сокрушается что грабёж но платит примерно 6000 грн за сезон, так как вынуть 40 тысяч за проект морально не готов, проще продать такую квартиру. Но на вокзал жить он не поедет, будет покупать кв-ру с автономкой. Т.е. создаст дополнительный спрос на рн чего он не делал с 1980 (дата заселения).