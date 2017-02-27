vitaliian написав:Какая аренда для пенсионеров, пенсий которых не хватает на еду? не все живут на Хрещатике где продав квартиру можно арендовать что угодно до конца жизни. Недвижимость это базовая потребность.
Людям свойственно считать, что если чтото происходило определенным образом раньше, значит оно так и будет происходить в дальнейшем. Но в этом и кроется ошибка.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 22 гру, 2020 23:10, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:я говорил родителям ставить автономку 10 лет назад. Одно время не разрешали, потом было без проблем, сейчас отрезать центральное отопление стоит 10% стоимости квартиры (не Киев), требуют проект чтобы отрезать 2 трубы, причём проект от квартиры сверху/снизу не подходит, нужен персональный. Папа сокрушается что грабёж но платит примерно 6000 грн за сезон, так как вынуть 40 тысяч за проект морально не готов, проще продать такую квартиру. Но на вокзал жить он не поедет, будет покупать кв-ру с автономкой. Т.е. создаст дополнительный спрос на рн чего он не делал с 1980 (дата заселения).
Извините, но я что-то не верю, что человек для которого 6 тыс за сезон это грабеж, может купить квартиру с автономкой (новострой наверное подразумевается ?) Вам сколько лет ? Все тяжбы родителей давно должны были лечь на Ваши плечи
продать одну квартиру купить другую, что не так? новостроев в их городе нет. Не верить - ваше право, я не долярчик, скрины выкладывать не буду.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Zebra написав:Ви забуваєте, що пів-Західної України перебуває у Європах і знімає там житло, а не навпаки, і тому реальна займана площа по іншому виглядає.
Точно половина?)) Тобто у Львові вже із 44м²/на особу обігнали Відень? За 18-й рік в Україні побудували 8,7млн м², 19-й 11млн. Звичайно темпи в найближчі кризові роки знизяться й можливо якась корекція цінова і буде, але досить незначна. 80-90% заробітчан все одно повертається й значна частина, принаймні знайомих, інвестує в нерухомість. От якби Ваші прогнози з курсом справджувалися, то було б добре повернутися до 300-400$/м² з нинішніх 500-700$, але то фантастика.
stryzhko написав:За 18-й рік в Україні побудували 8,7млн м², 19-й 11млн. Звичайно темпи в найближчі кризові роки знизяться й можливо якась корекція цінова і буде, але досить незначна. 80-90% заробітчан все одно повертається й значна частина, принаймні знайомих, інвестує в нерухомість.
а зачем им возвращаться? Довольно много случаев знаю, когда люди уезжают поработать в Чехию и др. страны, продают тут недвигу и назад возвращаться уже не собираются ни за какие плюшки. Говорят что очень рады тому, что успели уехать и обзавестись жильём и работой еще до коронавируса. Назад не собираются даже если чтото улучшится, во что они не верят.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 22 гру, 2020 23:23, всього редагувалось 1 раз.
stryzhko написав:За 18-й рік в Україні побудували 8,7млн м², 19-й 11млн. Звичайно темпи в найближчі кризові роки знизяться й можливо якась корекція цінова і буде, але досить незначна. 80-90% заробітчан все одно повертається й значна частина, принаймні знайомих, інвестує в нерухомість.
а зачем им возвращаться? Довольно много случаев знаю, когда люди уезжают поработать в Чехию и др. страны, продают тут недвигу и назад возвращаться уже не собираются ни за какие плюшки. Говорят что очень рады тому, что успели уехать и обзавестись жильём и работой еще до коронавируса.
А гражданство и недвижимость там в подарок дают?
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Согласно данным Нацбанка Польши в 2015 году, подавляющее большинство украинцев (80%) планировали свое пребывание в Польше сроком до одного года. Однако в 2020 году большинство (52%) планируют остаться на срок более 3 лет. Аналитический центр Gremi Personal также отмечает в своих исследованиях стремительный рост спроса на вакансии для семейных пар. Согласно социсследования Gremi Personal, около 15% респондентов планируют переезжать в Польшу с семьями. При этом, каждый третий (31%) работающий в Польше украинец имеет планы, которые касаются непосредственно интеграции в Польше: получения разрешения на постоянное проживание/гражданство, перевоз семьи, приобретения недвижимости или открытия бизнеса
vitaliian написав:А гражданство и недвижимость там в подарок дают?
вам не всё-ли равно - снимать в аренду жилье в Европе или те-же деньги или даже больше платить тут за коммуналку и абонплаты с налогами? Платить в любом случае надо. Но там есть какие-то перспективы и работа с более высокой оплатой.
vitaliian написав:Какая аренда для пенсионеров, пенсий которых не хватает на еду? не все живут на Хрещатике где продав квартиру можно арендовать что угодно до конца жизни. Недвижимость это базовая потребность.
Людям свойственно считать, что если чтото происходило определенным образом раньше, значит оно так и будет происходить в дальнейшем. Но в этом и кроется ошибка.
1 гривна будет стоить 28 долларов?
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian написав:А гражданство и недвижимость там в подарок дают?
вам не всё-ли равно - снимать в аренду жилье в Европе или те-же деньги или даже больше платить тут за коммуналку и абонплаты с налогами? Платить в любом случае надо. Но там есть какие-то перспективы и работа с более высокой оплатой.
я как то мониторил цены в Польше, думал сдам квартиру в Киеве сниму во Вроцлаве и заживу как царь. Но увы Киев может потягаться с Перемышлем и Быдгошем (брал аналогичные варианты). Но Киев это столица, здесь много чего есть чего нету в мелких городах Польши, в Киеве жить выгоднее за те же деньги получаешь больше, даже за в 2 раза меньшую зарплату.
Заробитчане живут не в самых комфортных условиях абсолютно ради денег, если цель работать и спать то тогда Польша - лучший выбор. При примерно равных ценах польских и украинских хостелов, там зарплаты выше.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз