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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7038703970407041>
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:00

  vitaliian написав:Например обеспеченность м2 нашего населения и восточноевропейского или сколько у нас млн семей живут в хрущах с проходными комнатами, кухней 4-6м2 и центральным отоплением. Все они нуждаются в покращенни бытовых условий, поэтому рост цен на рн неизбежен.


Дивна логіка. Ви вважаєте, вони живуть у хрущах, бо їм пропозиції на ринку нерухомості не вистачає ? :-D

В реальності новобудови у нас стоять напівпорожні вже кілька років.

Бо грошей нема.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:04

  vitaliian написав:1 гривна будет стоить 28 долларов?


думаю "инвесторы" были бы очень рады конвертить собираемую гривну в доллары по такому курсу. Но население с трудом тянет и 28 гривен за 1 доллар
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 23 гру, 2020 00:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:07

  zРадио написав:При этом, каждый третий (31%) работающий в Польше украинец имеет планы, которые касаются непосредственно интеграции в Польше: получения разрешения на постоянное проживание/гражданство, перевоз семьи, приобретения недвижимости или открытия бизнеса[/i]

Польский рынок труда для украинцев. Анализ и прогноз
https://biz.censor.net/columns/3237079/ ... _i_prognoz

сегодня вечер сказок. А Польша готова дать им гражданство и всё остальное?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:09

  sergey_sryvkin написав:
  vitaliian написав:Например обеспеченность м2 нашего населения и восточноевропейского или сколько у нас млн семей живут в хрущах с проходными комнатами, кухней 4-6м2 и центральным отоплением. Все они нуждаются в покращенни бытовых условий, поэтому рост цен на рн неизбежен.


Дивна логіка. Ви вважаєте, вони живуть у хрущах, бо їм пропозиції на ринку нерухомості не вистачає ? :-D

В реальності новобудови у нас стоять напівпорожні вже кілька років.

Бо грошей нема.

от того что денег нет потребность в жилье не исчезает, парадокс да? В 90х вся страна ездила на жигулях и москвичах, со временем 95% автолюбителей пересели на более комфортные иномарки. С хрущами будет то же самое но медленее, может в течении 10-30 лет. Жить в хруще будет считаться западлом и вызывать насмешки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 23 гру, 2020 00:12, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:11

  vitaliian написав: Но Киев это столица, здесь много чего есть чего нету в мелких городах Польши, в Киеве жить выгоднее за те же деньги получаешь больше, даже за в 2 раза меньшую зарплату.

Но сравнив наши регионы даже с мелкими городами Польши, имеем лавинную миграцию.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:15

  vitaliian написав:
  zРадио написав:При этом, каждый третий (31%) работающий в Польше украинец имеет планы, которые касаются непосредственно интеграции в Польше: получения разрешения на постоянное проживание/гражданство, перевоз семьи, приобретения недвижимости или открытия бизнеса[/i]

Польский рынок труда для украинцев. Анализ и прогноз
https://biz.censor.net/columns/3237079/ ... _i_prognoz

сегодня вечер сказок. А Польша готова дать им гражданство и всё остальное?

Она готова дать им гарантии и возможности.
Как сказал мой сосед перебравшийся во Францию: - "Там я почувствовал себя человеком".
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:16

  ruvex написав:
  vitaliian написав: Но Киев это столица, здесь много чего есть чего нету в мелких городах Польши, в Киеве жить выгоднее за те же деньги получаешь больше, даже за в 2 раза меньшую зарплату.

Но сравнив наши регионы даже с мелкими городами Польши, имеем лавинную миграцию.

я из Киева миграцию не замечаю, разве что маятниковую в пятницу вечером. В остальной Украине делать нечего от слова вообще, 100 км от Киева равносильно перемещению на 20 лет назад, только супермаркеты и машины ездят поновее, чем в нулевых. Увы наша реальность печальна, для тех кто сравнивает и анализирует. Остальным пофиг где жить лишь бы кормили и платили.

  ruvex написав:Она готова дать им гарантии и возможности.
Как сказал мой сосед перебравшийся во Францию: - "Там я почувствовал себя человеком".
если бы так было 70% трудоспособного населения уже бы выехало. И не только в Польшу, Канада, Австралия мало заселены. Желающих выехать согласен, много. Но получается это у небольшой доли от общего числа.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:27

  vitaliian написав:если бы так было 70% трудоспособного населения уже бы выехало. И не только в Польшу, Канада, Австралия мало заселены. Желающих выехать согласен, много.

Сужу по своему городу ЗУ, в наличии пенсионеры, молодые мамы с колясками, школьники. Процент молодежи минимален. Как только начали гробить образование перестали приезжать иностранные студенты, по крайней мере в техн. ВУЗы (знаю точно), как и с восточных областей страны. Город на глазах пустеет.
Киев без сомнения вне сравнения - это последний оплот, кто не едет за границу, едут в столицу или в миллионники.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 23 гру, 2020 00:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:27

  vitaliian написав:
  ruvex написав:
  vitaliian написав: Но Киев это столица, здесь много чего есть чего нету в мелких городах Польши, в Киеве жить выгоднее за те же деньги получаешь больше, даже за в 2 раза меньшую зарплату.

Но сравнив наши регионы даже с мелкими городами Польши, имеем лавинную миграцию.

я из Киева миграцию не замечаю, разве что маятниковую в пятницу вечером. В остальной Украине делать нечего от слова вообще, 100 км от Киева равносильно перемещению на 20 лет назад, только супермаркеты и машины ездят поновее, чем в нулевых. Увы наша реальность печальна, для тех кто сравнивает и анализирует. Остальным пофиг где жить лишь бы кормили и платили.

  ruvex написав:Она готова дать им гарантии и возможности.
Как сказал мой сосед перебравшийся во Францию: - "Там я почувствовал себя человеком".
если бы так было 70% трудоспособного населения уже бы выехало. И не только в Польшу, Канада, Австралия мало заселены. Желающих выехать согласен, много. Но получается это у небольшой доли от общего числа.

Покупаем/получаем(сложнее) карту поляка и го в Польшу экономику поднимать. Только нет там ничего хорошего в той Польше(нет ну может есть для уровня тех, у кого здесь туалет во дворе и радость, что жрать есть чего и за комуналь заплатить). А для нормальных людей Польша это уровень дна и рассматривается максимум как плацдарм для свала дальше в Европу.
б.Шон
unlock
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:29

  unlock написав:Покупаем/получаем(сложнее) карту поляка и го в Польшу экономику поднимать. Только нет там ничего хорошего в той Польше(нет ну может есть для уровня тех, у кого здесь туалет во дворе и радость, что жрать есть чего и за комуналь заплатить). А для нормальных людей Польша это уровень дна и рассматривается максимум как плацдарм для свала дальше в Европу.

Какие перспективы здесь, вне обособленной части - столицы?
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