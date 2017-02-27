vitaliian написав:Например обеспеченность м2 нашего населения и восточноевропейского или сколько у нас млн семей живут в хрущах с проходными комнатами, кухней 4-6м2 и центральным отоплением. Все они нуждаются в покращенни бытовых условий, поэтому рост цен на рн неизбежен.
Дивна логіка. Ви вважаєте, вони живуть у хрущах, бо їм пропозиції на ринку нерухомості не вистачає ?
В реальності новобудови у нас стоять напівпорожні вже кілька років.
zРадио написав:При этом, каждый третий (31%) работающий в Польше украинец имеет планы, которые касаются непосредственно интеграции в Польше: получения разрешения на постоянное проживание/гражданство, перевоз семьи, приобретения недвижимости или открытия бизнеса[/i]
vitaliian написав:Например обеспеченность м2 нашего населения и восточноевропейского или сколько у нас млн семей живут в хрущах с проходными комнатами, кухней 4-6м2 и центральным отоплением. Все они нуждаются в покращенни бытовых условий, поэтому рост цен на рн неизбежен.
Дивна логіка. Ви вважаєте, вони живуть у хрущах, бо їм пропозиції на ринку нерухомості не вистачає ?
В реальності новобудови у нас стоять напівпорожні вже кілька років.
Бо грошей нема.
от того что денег нет потребность в жилье не исчезает, парадокс да? В 90х вся страна ездила на жигулях и москвичах, со временем 95% автолюбителей пересели на более комфортные иномарки. С хрущами будет то же самое но медленее, может в течении 10-30 лет. Жить в хруще будет считаться западлом и вызывать насмешки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 23 гру, 2020 00:12, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
zРадио написав:При этом, каждый третий (31%) работающий в Польше украинец имеет планы, которые касаются непосредственно интеграции в Польше: получения разрешения на постоянное проживание/гражданство, перевоз семьи, приобретения недвижимости или открытия бизнеса[/i]
vitaliian написав: Но Киев это столица, здесь много чего есть чего нету в мелких городах Польши, в Киеве жить выгоднее за те же деньги получаешь больше, даже за в 2 раза меньшую зарплату.
Но сравнив наши регионы даже с мелкими городами Польши, имеем лавинную миграцию.
я из Киева миграцию не замечаю, разве что маятниковую в пятницу вечером. В остальной Украине делать нечего от слова вообще, 100 км от Киева равносильно перемещению на 20 лет назад, только супермаркеты и машины ездят поновее, чем в нулевых. Увы наша реальность печальна, для тех кто сравнивает и анализирует. Остальным пофиг где жить лишь бы кормили и платили.
ruvex написав:Она готова дать им гарантии и возможности. Как сказал мой сосед перебравшийся во Францию: - "Там я почувствовал себя человеком".
если бы так было 70% трудоспособного населения уже бы выехало. И не только в Польшу, Канада, Австралия мало заселены. Желающих выехать согласен, много. Но получается это у небольшой доли от общего числа.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian написав:если бы так было 70% трудоспособного населения уже бы выехало. И не только в Польшу, Канада, Австралия мало заселены. Желающих выехать согласен, много.
Сужу по своему городу ЗУ, в наличии пенсионеры, молодые мамы с колясками, школьники. Процент молодежи минимален. Как только начали гробить образование перестали приезжать иностранные студенты, по крайней мере в техн. ВУЗы (знаю точно), как и с восточных областей страны. Город на глазах пустеет. Киев без сомнения вне сравнения - это последний оплот, кто не едет за границу, едут в столицу или в миллионники.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 23 гру, 2020 00:27, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian написав: Но Киев это столица, здесь много чего есть чего нету в мелких городах Польши, в Киеве жить выгоднее за те же деньги получаешь больше, даже за в 2 раза меньшую зарплату.
Но сравнив наши регионы даже с мелкими городами Польши, имеем лавинную миграцию.
я из Киева миграцию не замечаю, разве что маятниковую в пятницу вечером. В остальной Украине делать нечего от слова вообще, 100 км от Киева равносильно перемещению на 20 лет назад, только супермаркеты и машины ездят поновее, чем в нулевых. Увы наша реальность печальна, для тех кто сравнивает и анализирует. Остальным пофиг где жить лишь бы кормили и платили.
ruvex написав:Она готова дать им гарантии и возможности. Как сказал мой сосед перебравшийся во Францию: - "Там я почувствовал себя человеком".
если бы так было 70% трудоспособного населения уже бы выехало. И не только в Польшу, Канада, Австралия мало заселены. Желающих выехать согласен, много. Но получается это у небольшой доли от общего числа.
Покупаем/получаем(сложнее) карту поляка и го в Польшу экономику поднимать. Только нет там ничего хорошего в той Польше(нет ну может есть для уровня тех, у кого здесь туалет во дворе и радость, что жрать есть чего и за комуналь заплатить). А для нормальных людей Польша это уровень дна и рассматривается максимум как плацдарм для свала дальше в Европу.
unlock написав:Покупаем/получаем(сложнее) карту поляка и го в Польшу экономику поднимать. Только нет там ничего хорошего в той Польше(нет ну может есть для уровня тех, у кого здесь туалет во дворе и радость, что жрать есть чего и за комуналь заплатить). А для нормальных людей Польша это уровень дна и рассматривается максимум как плацдарм для свала дальше в Европу.
Какие перспективы здесь, вне обособленной части - столицы?
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